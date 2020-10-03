Гиггз одобряет решение Бэйла вернуться в "Тоттенхэм"
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз уверен, что возвращение в "Тоттенхэм" пойдет вингеру Гарету Бэйлу только на пользу.
В прошлом месяце "Тоттенхэм" взял Бэйла в аренду на сезон 2020/21 у "Реала". Гарет вернулся в Северный Лондон спустя семь лет после своего рекордного трансфера.
Гиггз одобряет решение Бэйла и считает, что сборная Уэльса только выиграет от смены клуба 31-летним вингером.
"Он будет играть более регулярно, нежели в Мадриде. Думаю, это хороший переход для Гарета, для "Тоттенхэма" и для Премьер-Лиги в целом. Мы сможем наблюдать его игру каждую неделю".
"Он в клубе, который ему хорошо знаком, и у очень хорошего тренера. Кажется, он и сам говорил, словно вернулся домой".
"Гораздо лучше, если он будет играть регулярно. Это позволит ему проводить по два матча за короткое время".
"Благодаря своему опыту и мастерству он всегда мог показывать хороший футбол, но гораздо лучше, когда он играет регулярно", — цитирует Гиггза Sky Sports.
03.10.2020 10:00
Просмотров: 450
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: