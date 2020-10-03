Моуриньо: "С МЮ я выиграл все, что было возможно"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверен, что он оправдал ожидания в период своей работы в "Манчестер Юнайтед".
За два с половиной года в "Юнайтед" Моуриньо выиграл Лигу Европы и Кубок Лиги, а также финишировал вторым в Премьер-Лиге и уступил в финале Кубка Англии.
В преддверии воскресного выезда со "шпорами" на "Олд Траффорд" Моуриньо дал понять, что считает свое пребывание в "Юнайтед" успехом. Жозе уверен, что фанаты разделяют его мнение.
"Фанаты знают, что я отдал им все, что мог. Я выиграл то, что можно было выиграть, и я не выиграл того, что выиграть было нельзя. Я посвятил всю свою жизнь и весь свой профессионализм клубу, как и всегда".
"Там я завел много друзей на всю жизнь, познакомился с кучей удивительных людей. У меня исключительно положительные чувства к их клубу. Чувства, о которых я забуду на 90 минут, потому что 90 минут они будут жаждать победы, я буду жаждать победы. Таков футбол", — цитирует Моуриньо Sky Spors.
03.10.2020 09:00
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Брызгается.
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Вимание, хуисосы всех мастей, в 16/17 Моур заработал 69 очков, в 17/18 - 81 очко.
Сосульшер: 18/19 - 66, 19/20 - 66.
Вытрите лица, манки, это не роса, вам в глаза ссут.
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Моур пошел ты на*уй!
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Конечно мю бы до сихпор ничего не выиграл бы без тебя
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legend
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