Моуриньо: "С МЮ я выиграл все, что было возможно"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверен, что он оправдал ожидания в период своей работы в "Манчестер Юнайтед".

За два с половиной года в "Юнайтед" Моуриньо выиграл Лигу Европы и Кубок Лиги, а также финишировал вторым в Премьер-Лиге и уступил в финале Кубка Англии.

В преддверии воскресного выезда со "шпорами" на "Олд Траффорд" Моуриньо дал понять, что считает свое пребывание в "Юнайтед" успехом. Жозе уверен, что фанаты разделяют его мнение.

"Фанаты знают, что я отдал им все, что мог. Я выиграл то, что можно было выиграть, и я не выиграл того, что выиграть было нельзя. Я посвятил всю свою жизнь и весь свой профессионализм клубу, как и всегда".

"Там я завел много друзей на всю жизнь, познакомился с кучей удивительных людей. У меня исключительно положительные чувства к их клубу. Чувства, о которых я забуду на 90 минут, потому что 90 минут они будут жаждать победы, я буду жаждать победы. Таков футбол", — цитирует Моуриньо Sky Spors.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 869

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  1. kukuruzzo 03.10.2020 09:53 # kukuruzzo
    Брызгается.

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  2. vyrentz 03.10.2020 09:50 # vyrentz
    Вимание, хуисосы всех мастей, в 16/17 Моур заработал 69 очков, в 17/18 - 81 очко.
    Сосульшер: 18/19 - 66, 19/20 - 66.

    Вытрите лица, манки, это не роса, вам в глаза ссут.

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  3. smokekush 03.10.2020 09:11 # smokekush
    Моур пошел ты на*уй!

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  4. dilfay92 03.10.2020 09:07 # dilfay92
    Конечно мю бы до сихпор ничего не выиграл бы без тебя

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  5. teves 03.10.2020 09:01 # teves
    legend

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