Моуриньо: "С МЮ я выиграл все, что было возможно"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверен, что он оправдал ожидания в период своей работы в "Манчестер Юнайтед".

За два с половиной года в "Юнайтед" Моуриньо выиграл Лигу Европы и Кубок Лиги, а также финишировал вторым в Премьер-Лиге и уступил в финале Кубка Англии.



В преддверии воскресного выезда со "шпорами" на "Олд Траффорд" Моуриньо дал понять, что считает свое пребывание в "Юнайтед" успехом. Жозе уверен, что фанаты разделяют его мнение.



"Фанаты знают, что я отдал им все, что мог. Я выиграл то, что можно было выиграть, и я не выиграл того, что выиграть было нельзя. Я посвятил всю свою жизнь и весь свой профессионализм клубу, как и всегда".



"Там я завел много друзей на всю жизнь, познакомился с кучей удивительных людей. У меня исключительно положительные чувства к их клубу. Чувства, о которых я забуду на 90 минут, потому что 90 минут они будут жаждать победы, я буду жаждать победы. Таков футбол", — цитирует Моуриньо Sky Spors.