4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 3 октября, четырьмя поединками стартует 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 14:30 Онлайн-трансляция



"Челси" забил шесть голов в трех матчах, но столько же и пропустил, из-за чего находится в середине таблицы. Фрэнку Лэмпарду по-прежнему нужно подтянуть игру в обороне, но без ущерба для атаки. "Кристал Пэлас", как ни странно, находится в двух очках впереди, уже успев шокировать "Манчестер Юнайтед". Все пять последних встреч этих команд выиграли "синие".



К дебюту за "Челси" в Премьер-Лиге готовы Эдуар Менд и Бен Чилуэлл. Тимо Вернер в порядке, несмотря на мышечную судорогу в кубковом матче с "Арсеналом".



Из-за условий своей аренды за "Пэлас" не сыграет Мичи Батшуайи. Джеффри Шлюпп травмирован. Гари Кэхилл, Джеймс Томкинс и Патрик Ван Анхольт вернулись к тренировкам, но играть еще не готовы.



ЭВЕРТОН — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция



Обе команды производят очень приятное впечатление на старте нового сезона. Разница лишь в том, что "Эвертон" идет со 100-процентным результатом, а "Брайтон" имеет втрое меньше очков, чем соперник. В восьми последних выездах к "ирискам" во всех соревнованиях "чайки" потерпели восемь поражений, включая три в рамках Премьер-Лиги.



Полузащитник "Эвертона" Аллан угодил в лазарет с травмой паха. Ришарлисон под вопросом из-за проблем с лодыжкой. Джонджо Кенни, Мейсон Холгейт, Андре Гомеш и Джаррен Брэтуэйн вне игры.



В стане "Брайтона" без изменений. Дэви Проппер вернется уже после международного перерыва.



ЛИДС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция



Это будет захватывающее тренерское противостояние, в преддверии которого Марсело Бьелса и Хосеп Гвардиола не скупились на комплименты в адрес друг друга. Правда рулевой "Лидса" отказался признать себя наставником и вдохновителем тренера "Манчестер Сити", заверив, что у них разные философии и стили — остается в этом убедиться. В восьми последних выездах к "белым" в рамках Премьер-Лиги "горожане" потерпели пять поражений.



Полузащитник Джек Харрисон не сыграет за "Лидс", потому что арендован как раз у "Сити". Пабло Эрнандес все еще лечится.



В центре обороны "Сити" может дебютировать Рубен Диаш. Впервые с июля готов сыграть Эмерик Лапорт. Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Габриэль Жезус и Серхио Агуэро остаются в лазарете.



НЬЮКАСЛ — БЕРНЛИ 22:00



Последнюю неделю "Ньюкаслу" крупно везло — это и пресловутый пенальти на исходе матча против "Тоттенхэма" за попадание мяча в руку Эрика Дайера, это и победа в серии пенальти над "Ньюпортом" из Лиги Два в рамках Кубка Лиги. А вот "Бернли" удача избегает — "бордовые" до сих пор очков в Премьер-Лиге не набрали. "Сороки" не проигрывают "Бернли" уже в семи домашних встречах в рамках чемпионата — с поражения 0:1 в апреле 1976.



"Ньюкасл" надеется на выздоровление своего вингера Аллана Сен-Максимена. Джамаал Ласселлс и Эмиль Крафт под вопросом. Мэтт Ритчи пропустит два месяца с повреждением плеча.



"Бернли" снова может рассчитывать на Джеймса Тарковски, Йохана Берга Гудмундссона, Робби Брэйди и Эшли Барнса.