4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 3 октября, четырьмя поединками стартует 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЧЕЛСИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 14:30 Онлайн-трансляция
"Челси" забил шесть голов в трех матчах, но столько же и пропустил, из-за чего находится в середине таблицы. Фрэнку Лэмпарду по-прежнему нужно подтянуть игру в обороне, но без ущерба для атаки. "Кристал Пэлас", как ни странно, находится в двух очках впереди, уже успев шокировать "Манчестер Юнайтед". Все пять последних встреч этих команд выиграли "синие".
К дебюту за "Челси" в Премьер-Лиге готовы Эдуар Менд и Бен Чилуэлл. Тимо Вернер в порядке, несмотря на мышечную судорогу в кубковом матче с "Арсеналом".
Из-за условий своей аренды за "Пэлас" не сыграет Мичи Батшуайи. Джеффри Шлюпп травмирован. Гари Кэхилл, Джеймс Томкинс и Патрик Ван Анхольт вернулись к тренировкам, но играть еще не готовы.
ЭВЕРТОН — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция
Обе команды производят очень приятное впечатление на старте нового сезона. Разница лишь в том, что "Эвертон" идет со 100-процентным результатом, а "Брайтон" имеет втрое меньше очков, чем соперник. В восьми последних выездах к "ирискам" во всех соревнованиях "чайки" потерпели восемь поражений, включая три в рамках Премьер-Лиги.
Полузащитник "Эвертона" Аллан угодил в лазарет с травмой паха. Ришарлисон под вопросом из-за проблем с лодыжкой. Джонджо Кенни, Мейсон Холгейт, Андре Гомеш и Джаррен Брэтуэйн вне игры.
В стане "Брайтона" без изменений. Дэви Проппер вернется уже после международного перерыва.
ЛИДС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция
Это будет захватывающее тренерское противостояние, в преддверии которого Марсело Бьелса и Хосеп Гвардиола не скупились на комплименты в адрес друг друга. Правда рулевой "Лидса" отказался признать себя наставником и вдохновителем тренера "Манчестер Сити", заверив, что у них разные философии и стили — остается в этом убедиться. В восьми последних выездах к "белым" в рамках Премьер-Лиги "горожане" потерпели пять поражений.
Полузащитник Джек Харрисон не сыграет за "Лидс", потому что арендован как раз у "Сити". Пабло Эрнандес все еще лечится.
В центре обороны "Сити" может дебютировать Рубен Диаш. Впервые с июля готов сыграть Эмерик Лапорт. Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Габриэль Жезус и Серхио Агуэро остаются в лазарете.
НЬЮКАСЛ — БЕРНЛИ 22:00
Последнюю неделю "Ньюкаслу" крупно везло — это и пресловутый пенальти на исходе матча против "Тоттенхэма" за попадание мяча в руку Эрика Дайера, это и победа в серии пенальти над "Ньюпортом" из Лиги Два в рамках Кубка Лиги. А вот "Бернли" удача избегает — "бордовые" до сих пор очков в Премьер-Лиге не набрали. "Сороки" не проигрывают "Бернли" уже в семи домашних встречах в рамках чемпионата — с поражения 0:1 в апреле 1976.
"Ньюкасл" надеется на выздоровление своего вингера Аллана Сен-Максимена. Джамаал Ласселлс и Эмиль Крафт под вопросом. Мэтт Ритчи пропустит два месяца с повреждением плеча.
"Бернли" снова может рассчитывать на Джеймса Тарковски, Йохана Берга Гудмундссона, Робби Брэйди и Эшли Барнса.
03.10.2020 08:00
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Последние комментарии:
27.08.2020 16:03 #
sausage
Сук, ору с лохов пенсовских. Вся команда самовыпилилась из-за банального распиздяйства. Как Лэмпс собирался с этим детьми недоразвитыми что-то выигрывать? Или эти тупни решили, что с новыми закупками им места в страте нет и забили на всё? Матчи проводят без зрителей, всех проверяют каждый день на вирус, но попиздовать отдыхать на курорт - это норм. Лишнее подтвержндение перегибов с этим коронавирусом и отсутствия у людей реальной оценки ситуации.
Источник: http://fapl.ru/posts/80547/?c=1
Мане и Тиаго с короной посреди сезона. Ахаахах ору блять)) это не на курорте а в составе команды где все очень четко проверяется, и только лузерка щас страдает от короны, так кто не профессионалы теперь?)))
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Пацаны на эве 1.8 грузите хаты
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зае6али мрази Арсенал на воскресенье ставить. из 38 матчей я даже и половины не смотрю из-за того, что они то в воскресенье, то в понедельник.
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челси оз, мс оз, ньюкасл тм 1.5
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Вперед Кристалл Пэлас!
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Лидс Сити зарубу ждемс
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