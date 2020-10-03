"Бавария" договаривается о переходе Хадсон-Одои
"Бавария" ведет переговоры с "Челси" об аренде вингера Каллума Хадсон-Одои до конца сезона 2020/21.
В прошлом году "Бавария" сделала несколько предложений о покупке Хадсон-Одои, а сам Каллум даже подал прошение о трансфере.
Однако "Челси" удалось убедить своего воспитанника и остаться и заключить новый контракт. Правда, с тех пор прогресс талантливого игрока весьма замедлился.
С появлением на "Стэмфорд Бридж" Хакима Зиейша и Кая Хаверца 19-летнему англичанину стало крайне сложно получать игровые минуты, и теперь "синие" готовы отпустить вингера за практикой.
Как сообщает Sky Sports, "Бавария" не просто готова взять Хадсон-Одои в аренду, а взять в аренду с обязательством по выкупу в 2021 году.
В переговорах двух клубов произошел прорыв, и теперь есть все шансы, что сделка будет заключена до дедлайна 5 октября.
Сам Каллум заинтересован в уходе из "Челси", несмотря на то, что в Мюнхене его конкурентами станут Лерой Сане, Серж Гнабри и Кингсли Коман.
03.10.2020 07:00
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