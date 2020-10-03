"Бавария" договаривается о переходе Хадсон-Одои

"Бавария" ведет переговоры с "Челси" об аренде вингера Каллума Хадсон-Одои до конца сезона 2020/21.

В прошлом году "Бавария" сделала несколько предложений о покупке Хадсон-Одои, а сам Каллум даже подал прошение о трансфере.



Однако "Челси" удалось убедить своего воспитанника и остаться и заключить новый контракт. Правда, с тех пор прогресс талантливого игрока весьма замедлился.



С появлением на "Стэмфорд Бридж" Хакима Зиейша и Кая Хаверца 19-летнему англичанину стало крайне сложно получать игровые минуты, и теперь "синие" готовы отпустить вингера за практикой.



Как сообщает Sky Sports, "Бавария" не просто готова взять Хадсон-Одои в аренду, а взять в аренду с обязательством по выкупу в 2021 году.



В переговорах двух клубов произошел прорыв, и теперь есть все шансы, что сделка будет заключена до дедлайна 5 октября.



Сам Каллум заинтересован в уходе из "Челси", несмотря на то, что в Мюнхене его конкурентами станут Лерой Сане, Серж Гнабри и Кингсли Коман.