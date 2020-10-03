"Тоттенхэм" снова отказал ПСЖ в аренде Алли

"Тоттенхэм" отклонил и второе предложение ПСЖ об аренде полузащитника Деле Алли.

Алли оставался вне игры на протяжении трех матчей кряду после своей унизительной замены в перерыве поединка против "Эвертона" в первом туре Премьер-Лиги.



Эта ситуация привлекла внимание ПСЖ, который предложил сперва 1.5, а затем и 4 миллиона фунтов за возможность взять Деле во временное пользование.



Однако "шпоры", как и в первом случае, ответили отказом. В Северном Лондоне уверены, что Алли не покинет клуб до закрытия трансферного окна 5 октября, утверждает Sky Sports.



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо доволен реакцией Алли на отлучение от игры в футбол, особенно после гола Деле в матче Лиги Европы против "Маккаби" в минувший четверг, и ожидает, что англичанин будет сражаться за место в его планах.