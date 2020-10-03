Мане самоизолировался с коронавирусом

Нападающему "Ливерпуля" Садио Мане пришлось самоизолироваться после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат.

В своем официальном заявлении мерсисайдский клуб сообщает, что у Мане "наблюдаются незначительные симптомы вирусного заболевания", но в целом Садио чувствует себя хорошо.



Отметим, что 28-летний сенегалец играл против "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги в минувший понедельник, но в матче Кубка Лиги против "канониров" в четверг участия не принимал.



Мане становится второй большой звездой команды Юргена Клоппа, подхватившей COVID-19 — во вторник "Ливерпуль" также отчитался, что на самоизоляцию отправился полузащитник Тиаго Алькантара.



Естественно, ни Мане, ни Алькантара не помогут "красным" во время выезда к "Астон Вилле" в воскресенье.