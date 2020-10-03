Мане самоизолировался с коронавирусом
Нападающему "Ливерпуля" Садио Мане пришлось самоизолироваться после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат.
В своем официальном заявлении мерсисайдский клуб сообщает, что у Мане "наблюдаются незначительные симптомы вирусного заболевания", но в целом Садио чувствует себя хорошо.
Отметим, что 28-летний сенегалец играл против "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги в минувший понедельник, но в матче Кубка Лиги против "канониров" в четверг участия не принимал.
Мане становится второй большой звездой команды Юргена Клоппа, подхватившей COVID-19 — во вторник "Ливерпуль" также отчитался, что на самоизоляцию отправился полузащитник Тиаго Алькантара.
Естественно, ни Мане, ни Алькантара не помогут "красным" во время выезда к "Астон Вилле" в воскресенье.
03.10.2020 00:30
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Последние комментарии:
Ахахаха лошара) попал в 0,4% неудачников-ковидников
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И какие у них там симптомы незначительного характера блять? Ебантяйские времена настали, чихнешь и тебе пизда
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Бывает. К Эвертону буде здоров зато.
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Выигрываем матчи в чемпионате даже без своих звезд, вот он уровень!
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