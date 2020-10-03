Мане самоизолировался с коронавирусом

Садио Мане Нападающему "Ливерпуля" Садио Мане пришлось самоизолироваться после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат.

В своем официальном заявлении мерсисайдский клуб сообщает, что у Мане "наблюдаются незначительные симптомы вирусного заболевания", но в целом Садио чувствует себя хорошо.

Отметим, что 28-летний сенегалец играл против "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги в минувший понедельник, но в матче Кубка Лиги против "канониров" в четверг участия не принимал.

Мане становится второй большой звездой команды Юргена Клоппа, подхватившей COVID-19 — во вторник "Ливерпуль" также отчитался, что на самоизоляцию отправился полузащитник Тиаго Алькантара.

Естественно, ни Мане, ни Алькантара не помогут "красным" во время выезда к "Астон Вилле" в воскресенье.


Метки Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2020 00:30

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  1. gandalf 03.10.2020 00:51 # gandalf
    Ахахаха лошара) попал в 0,4% неудачников-ковидников

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  2. mancunia-planet 03.10.2020 00:49 # mancunia-planet
    И какие у них там симптомы незначительного характера блять? Ебантяйские времена настали, чихнешь и тебе пизда

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  3. mikkiynwa 03.10.2020 00:48 # mikkiynwa
    Бывает. К Эвертону буде здоров зато.

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  4. kos9k 03.10.2020 00:38 # kos9k
    Выигрываем матчи в чемпионате даже без своих звезд, вот он уровень!

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