"Тоттенхэм" взял в аренду Карлоса Винисиуса

"Тоттенхэм" взял нападающего "Бенфики" Карлоса Винисиуса в аренду с опцией выкупа.

В прошлом сезоне Винисиус забил 24 гола за лиссабонский клуб, включая 18 в чемпионате, что стало совместно лучшим результатом португальского дивизиона.



Теперь 25-летний бразилец примерит на себя роль дублера Харри Кейна — роль, с которой не справился никто из его предшественников в предыдущие годы. Выступать за "шпор" Карлос будет под 45-м номером.



В своем заявлении "Бенфика" сообщает, что "Тоттенхэм" заплатит за сезон аренды 3 миллиона евро (2.7 млн. фунтов) и при желании сможет выкупить игрока за 45 млн. евро (40.8 млн. фунтов).



При этом сама "Бенфика" приобрела Винисиуса у "Наполи" летом 2019 за 15 млн. фунтов.



"Я хочу сказать каждому, что вместе мы вкусим успеха", — уверенно заявил Карлос.