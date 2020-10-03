"Тоттенхэм" взял в аренду Карлоса Винисиуса
"Тоттенхэм" взял нападающего "Бенфики" Карлоса Винисиуса в аренду с опцией выкупа.
В прошлом сезоне Винисиус забил 24 гола за лиссабонский клуб, включая 18 в чемпионате, что стало совместно лучшим результатом португальского дивизиона.
Теперь 25-летний бразилец примерит на себя роль дублера Харри Кейна — роль, с которой не справился никто из его предшественников в предыдущие годы. Выступать за "шпор" Карлос будет под 45-м номером.
В своем заявлении "Бенфика" сообщает, что "Тоттенхэм" заплатит за сезон аренды 3 миллиона евро (2.7 млн. фунтов) и при желании сможет выкупить игрока за 45 млн. евро (40.8 млн. фунтов).
При этом сама "Бенфика" приобрела Винисиуса у "Наполи" летом 2019 за 15 млн. фунтов.
"Я хочу сказать каждому, что вместе мы вкусим успеха", — уверенно заявил Карлос.
03.10.2020 00:05
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