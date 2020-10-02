Анчелотти считает Калверт-Левина лучшим английским нападающим
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что считает Доминика Калверт-Левина лучшим английским нападающим на данный момент.
В среду вечером Калверт-Левин отметился своим вторым хет-триком в этом сезоне, поспособствовав победе 4:1 над "Вест Хэмом" в 4-м раунде Кубка Лиги.
На счету 23-летнего Доминика уже восемь голов в этой кампании, и Анчелотти лишь может восхищаться своим бомбардиром.
"В данный момент он великолепен. Он действительно в огне и забивает много голов".
"Он набрал очень хороший ход. Я не знаю, лучший ли он английский нападающий. Для меня — да", — цитирует Анчелотти Daily Mail.
02.10.2020 23:00
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Левин, бл9дь. Михайло совсем ебанbко
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