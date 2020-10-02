Венгер подтвердил, что ему предлагали возглавить "Юнайтед"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что у него было предложение возглавить "Манчестер Юнайтед".

Как известно, Венгер не тренирует с 2018 года, когда он покинул "Арсенал" после 22 сезонов. Арсен оставил лондонский клуб спустя пять лет после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона, возглавлявшего "Юнайтед".



Венгер готов подтвердить, что мог оказаться на месте сэра Алекса, но не уточняет, когда ему поступило соответствующее предложение.



"Я не скажу вам, когда. Но я могу сказать, что "Манчестер Юнайтед" действительно предлагал мне работу".



"Да, у нас были кое-какие хорошие битвы (с Фергюсоном). Он умный человек. Глупец бы не построил такую карьеру", — сообщил Венгер The Times.



Также 70-летний француз объяснил, почему до сих пор не вернулся в "Арсенал" на роль, отличную от тренерской.



"Однажды я вернусь. Да, меня звали назад. Но я подумал, что будет лучше полностью разорвать отношения. Конечно, поначалу это было сложно, особенно после столь длительного периода в клубе. Но я подумал, что будет лучше наблюдать с расстояния", — добавил Венгер.