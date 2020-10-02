"Шеффилд Юнайтед" купил Брюстера у "Ливерпуля"

Крис Уайлдер и Риан Брюстер "Шеффилд Юнайтед" подтвердил приобретение нападающего Риана Брюстера у "Ливерпуля" за 23.5 млн. фунтов.

Покупкой 20-летнего Брюстера, который заключил контракт до 2025 года, клуб с "Брамалл Лэйн" обновил свой трансферный рекорд.

При этом "Ливерпуль" сохранил опцию обратного выкупа Брюстера в течение трех лет и сможет получить 15 процентов от последующей перепродажи Риана "клинками".

Покупка юного англичанина должна пойти на пользу команде Криса Уайлдера, которая остается единственной в этом сезоне Премьер-Лиги без забитых голов.

"Он был нашей целью номер один. Теперь впереди мы обладаем одним из перспективнейших молодых игроков страны, и его переход на условиях постоянного трансфера — великолепная новость для каждого, кому небезразличен наш клуб".

"Он прирожденный бомбардир. Он забивает с любой точки и любым образом. У него есть славная привычка забивать голы, и это имеет важнейшее значение в Премьер-Лиге", — сообщил Уайлдер.


Метки Брюстер, Ливерпуль, трансферы, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2020 20:15

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  1. noi39 02.10.2020 21:44 # noi39
    Даже нет слов,удачи Брюст!

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  2. hammersmith 02.10.2020 21:42 # hammersmith
    повторил судьбу лукаке и был продан после незабитого пенальти в финале.

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  3. liverfun 02.10.2020 21:38 # liverfun
    Хорошо всем от этой сделки, удачи брюстеру в шю, уайлдер подходящий для него тренер, такими заявлениями показывает веру в игрока, надеюсь все сложится

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  4. serg34 02.10.2020 20:55 # serg34
    Ребзя, друзья мои, я плачу с его продажи, я расстроен. Успокойте меня

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  5. jurgenklopp1892 02.10.2020 20:35 # jurgenklopp1892
    Ну и правильно. Про конкуренцию и говорить глупо, а парняга талант..играть надо. Да и денежка мягко говоря не плохая как и условия. Всем хорошо. Эдвардс молодчага.

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  6. lahmatyj 02.10.2020 20:34 # lahmatyj
    Спихнули неликвид за хорошие бабки. Бизнескар, чи шо?

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  7. gerrard08 02.10.2020 20:31 # gerrard08
    Ну чтож, с одной стороны, это был один из самых мощных наших талантов.
    С другой стороны прайс привлекательный и если забожит то можно будет его выкупить обратно, а если нет то еще и % с перепродажи есть. Эдвардс гений.

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