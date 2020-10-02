"Шеффилд Юнайтед" купил Брюстера у "Ливерпуля"

"Шеффилд Юнайтед" подтвердил приобретение нападающего Риана Брюстера у "Ливерпуля" за 23.5 млн. фунтов.

Покупкой 20-летнего Брюстера, который заключил контракт до 2025 года, клуб с "Брамалл Лэйн" обновил свой трансферный рекорд.



При этом "Ливерпуль" сохранил опцию обратного выкупа Брюстера в течение трех лет и сможет получить 15 процентов от последующей перепродажи Риана "клинками".



Покупка юного англичанина должна пойти на пользу команде Криса Уайлдера, которая остается единственной в этом сезоне Премьер-Лиги без забитых голов.



"Он был нашей целью номер один. Теперь впереди мы обладаем одним из перспективнейших молодых игроков страны, и его переход на условиях постоянного трансфера — великолепная новость для каждого, кому небезразличен наш клуб".



"Он прирожденный бомбардир. Он забивает с любой точки и любым образом. У него есть славная привычка забивать голы, и это имеет важнейшее значение в Премьер-Лиге", — сообщил Уайлдер.



