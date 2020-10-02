Лэмпард отверг совет Моуриньо

Жозе Моуриньо и Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отверг совет своего коллеги Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма".

В минувший четверг "синие" в серии пенальти уступили путевку в четвертьфинал Кубка Лиги "шпорам". По ходу этого матча у Лэмпарда случилась словесная перепалка с Моуриньо.

"То, что я сказал ему, просто было советом старого тренера молодому талантливому тренеру. Я сказал, что игроки нуждаются в нас, когда они проигрывают. Когда они выигрывают, нам не нужно быть активными у бровки. Нам нужно быть с ними, когда они проигрывают", — говорил тогда Жозе.

Однако Фрэнк отказывается воспринимать произнесенные на повышенных тонах слова как совет.

"Я не думаю, что какие-либо замечания, сделанные у бровки во время матча, можно назвать советом".

"Наверное, их можно представить как совет после матча, когда ты отыгрался и одержал победу по пенальти, но я не думаю, это тот случай".

"Я всегда рад принять совет не только от других тренеров, но от каждого из своего окружения, включая игроков, персонал, уважаемых мною людей, а также людей из мира футбола и снаружи, из жизни".

"Думаю, именно это и формирует тебя как тренера, но инцидент с Жозе никогда не был советом. Не был", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.


Метки Лэмпард, Моуриньо, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2020 20:00

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