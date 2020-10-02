Клопп озабочен международным перерывом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил обеспокоенность по поводу приближающегося международного перерыва в разгар пандемии коронавируса.

Сыграв против "Астон Виллы" в воскресенье, у "Ливерпуля" возникнет 13-дневная пауза, в течение которой большинство игроков Клоппа разъедутся по своим сборным.



Например, сборной Англии в эту паузу предстоит сыграть сразу три матча, и Юрген не может не переживать за своих подопечных, особенно в свете растущей угрозы COVID-19.



"Не хочу прозвучать неуважительно насчет того, как другие сборные ведут себя в этой ситуации, но нам эта ситуация знакома, и мы знаем, как нужно себя вести".



"Поэтому я слегка обеспокоен, потому что сложно находиться в контакте со всеми Федерациями футбола по всему миру".



"Я понимаю, насколько это сложная ситуация, однако получаемая нами от определенных Федераций информация не совсем идеальна".



"Будучи футбольным клубом, ты чувствуешь себя довольно одиноко в такие моменты. Мы отдаем своих игроков, а затем подготовить их к матчу в субботу — целое испытание, потому что некоторые из них возвращаются, например, из Перу, причем только в четверг-пятницу".



"Ты должен сделать все возможное, чтобы как можно скорее и как можно безопаснее вернуть игроков домой, чтобы затем оценить их состояние и попытаться добиться положительного результата в субботу", — цитирует Клоппа Sky Sports.