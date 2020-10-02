Сульшер готов пожертвовать Джеймсом ради покупки Санчо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер готов принести вингера Даниэля Джеймса в жертву ради приобретения Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".

За трое суток до закрытия трансферного окна "Юнайтед" так и остается с единственным приобретением в лице полузащитника Донни Ван де Бека.



Тем не менее, как утверждает ESPN, Сульшер все еще надеется заполучить Санчо, которого "Боруссия" оценивает в 108 миллионов фунтов.



Помочь прорыву в переговорах по Джейону может продажа Джеймса, который был приобретен "красными дьяволами" у "Суонси" за 18 млн. фунтов лишь в прошлом году.



Сульшер и его штаб не чувствуют, что Джеймс не способен стать основным игроком "Юнайтед", и готовы избавиться от 22-летнего валлийца за 25 млн. фунтов.



Однако вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд не разделяет точку зрения Сульшера и считает, что поспешная продажа Даниэля может стать ударом по репутации "дьяволов" как клуба, развивающего молодых талантов.



Тем временем, спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк в очередной раз дал понять, что сделки по Санчо не будет, если "Юнайтед" не заплатит требуемую цену.



"Конечно, в прошлом мы разговаривали с "Манчестер Юнайтед". Однако со своей стороны мы уже все сказали, и в следующие несколько дней это не изменится", — цитирует Цорка The Independent.