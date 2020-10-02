Пулишич снова готов играть за "Челси"

Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич восстановился после травмы задней поверхности бедра и готов впервые сыграть в этом сезоне.

Напомним, свою травму Пулишич получил в финале Кубка Англии против "Арсенала" 1 августа. Эта неудача досрочно завершила дебютный для Кристиана английский сезон, в концовке которого он набрал сумасшедшую форму.



Однако сейчас 22-летний игрок сборной США уже здоров и готов занять свое место среди запасных во время дерби против "Кристал Пэлас" в субботу.



"Пулишич в заявке на завтрашний матч. Учитывая перенесенную им травму, он не выйдет в стартовом составе. Это была тяжелая травма. Мне не терпится выпустить его на поле, и это замечательно, что он вернулся. Это замечательно для него самого и придаст импульс команде. Он важный игрок для нас", — цитирует главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда ESPN.