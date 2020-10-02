"Барселона" не близка к покупке Эрика Гарсии

"Манчестер Сити" и "Барселона" не приблизились к согласованию трансфера защитника Эрика Гарсии.

В августе главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола внезапно заявил, что Гарсия, едва закрепившийся в качестве основного игрока команды, отказался от продления своего контракта, истекающего в 2021 году.



Предполагается, что отказ от новой сделки с "Сити" связан с желанием Эрика вернуться в родную "Барселону", и вскоре каталонский клуб действительно обратился к "горожанам" насчет выкупа своего воспитанника.



Однако пока "Сити" продолжает требовать за Гарсию 30 миллионов евро (27 млн. фунтов), тогда как "Барселона" готова заплатить только 8 млн. евро плюс 2 млн. евро в виде бонусов.



Несмотря на приобретение Натана Аке и Рубена Диаша, "горожане" не собираются идти на уступки, и все близится к тому, что 19-летний испанец задержится на "Этихад", пока не станет свободным агентом.