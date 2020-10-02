"Лестер" приобрел Фофана за 30 млн. фунтов

"Лестер" завершил приобретение защитника "Сент-Этьена" Весле Фофана ориентировочной стоимостью в 30 миллионов фунтов.

На старте нового сезона "лисы" столкнулись с серьезными кадровыми проблемами в центре обороны из-за чего на этой позиции даже пришлось играть опорнику Уилфриду Ндиди, недавно угодившему в лазарет на три месяца с травмой приводящей мышцы бедра.



В сложившейся ситуации главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс, чья команда в этом сезоне также будет выступать в Лиге Европы, был вынужден выйти на трансферный рынок в поисках центрального защитника.



В конце концов клуб с "Кинг Пауэр" заполучил Фофана, который прошел медобследование в Германии и заключил контракт до 2025 года.



19-летний француз присоединится к команде Роджерса перед матчем Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в воскресенье.



Фофана является воспитанником "Сент-Этьена", за который он дебютировал в мае 2019. В прошлом сезоне Весле сыграл 14 матчей в Лиге 1.