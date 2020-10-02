Жеребьевка группового этапа Лиги Европы

Лига Европы Представляющие Англию "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер" обрели своих соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона 2020/21.

"Арсенал" как победитель Кубка Англии попал в одну группу с венским "Рапидом", бывшим клубом Оле Гуннара Сульшера "Мольде", и ирландским "Дундалком".

Преодолевший квалификацию "Тоттенхэм" сразится с "Лудогорцем", ЛАСКом и "Антверпеном", а "Лестер" ожидают встречи с "Брагой", АЕКом и "Зарей".

Добавим, групповой этап Лиги Европы стартует 22 октября и завершится 10 декабря.

Группа A: "Рома" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Клуж" (Румыния), ЦСКА (Болгария).

Группа B: "Арсенал" (Англия), "Рапид" (Австрия), "Мольде" (Норвегия), "Дундалк" (Ирландия).

Группа C: "Байер" (Германия), "Славия" (Чехия), "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль), "Ницца" (Франция).

Группа D: "Бенфика" (Португалия), "Стандарт" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Лех" (Польша).

Группа E: ПСВ (Голландия), ПАОК (Греция), "Гранада" (Испания), Омония" (Кипр).

Группа F: "Наполи" (Италия), "Реал Сосьедад" (Испания), АЗ (Голландия), "Риека" (Хорватия).

Группа G: "Брага" (Португалия), "Лестер" (Англия), АЕК (Греция), "Заря" (Украина).

Группа H: "Селтик" (Шотландия), "Спарта" (Чехия), "Милан" (Италия), "Лилль" (Франция).

Группа I: "Вильярреал" (Испания), "Карабах" (Азербайджан), "Маккаби Тель-Авив" (Израиль), "Сивасспор" (Турция).

Группа J: "Тоттенхэм" (Англия), "Лудогорец" (Болгария), ЛАСК (Австрия), "Антверпен" (Бельгия).

Группа K: ЦСКА (Россия), "Динамо" (Хорватия), "Фейеноорд" (Голландия), "Вольфсберг" (Германия).

Группа L: "Гент" (Бельгия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Хоффенхайм" (Германия), "Либерец" (Чехия).


Метки Арсенал, жеребьевка, Лестер, Лига Европы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2020 14:50

Количество просмотров Просмотров: 1576

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  1. wengerrrro 02.10.2020 15:26 # wengerrrro
    сойдет группа, в плане интересности матчей, должен быть открытый футбол со всеми.
    У Милана группа жесткая

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  2. z-zidane 02.10.2020 15:25 # z-zidane
    Привет всем Дундалкам

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  3. anabanana94 02.10.2020 15:20 # anabanana94
    Должны брать ЛЕ как нехуй делать, кажется скоро мы поднимем кубок над головой, а то и два! Карабао и ЛЕ наше!

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  4. anabanana94 02.10.2020 15:17 # anabanana94
    "Вильярреал" (Испания), "Карабах" (Азербайджан), "Маккаби Тель-Авив" (Израиль), "Сивасспор" (Турция).


    Источник: http://fapl.ru/posts/81296/#reply

    пиздец просто группа)) евреи охуеют , пусть моляться чтоб зрителей не было на трибунах

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  5. liverbro 02.10.2020 15:15 # liverbro
    Пздц,у коней группа смерти

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  6. lfcynwa 02.10.2020 15:10 # lfcynwa
    "Байер" (Германя)

    Германя выходи!

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  7. thegodfather 02.10.2020 15:08 # thegodfather
    Удачи гг петухам и лисам в ле!

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  8. kula01021990 02.10.2020 15:04 # kula01021990
    Только не Вольфсбург, а Вольфсбергер)

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  9. pamirbarkhorog 02.10.2020 14:55 # pamirbarkhorog
    Пиздец опять ЦСКА не повезло с жребий...опять группа смерти

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