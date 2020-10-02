Жеребьевка группового этапа Лиги Европы

Представляющие Англию "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер" обрели своих соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона 2020/21.

"Арсенал" как победитель Кубка Англии попал в одну группу с венским "Рапидом", бывшим клубом Оле Гуннара Сульшера "Мольде", и ирландским "Дундалком".



Преодолевший квалификацию "Тоттенхэм" сразится с "Лудогорцем", ЛАСКом и "Антверпеном", а "Лестер" ожидают встречи с "Брагой", АЕКом и "Зарей".



Добавим, групповой этап Лиги Европы стартует 22 октября и завершится 10 декабря.



Группа A: "Рома" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Клуж" (Румыния), ЦСКА (Болгария).



Группа B: "Арсенал" (Англия), "Рапид" (Австрия), "Мольде" (Норвегия), "Дундалк" (Ирландия).



Группа C: "Байер" (Германия), "Славия" (Чехия), "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль), "Ницца" (Франция).



Группа D: "Бенфика" (Португалия), "Стандарт" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Лех" (Польша).



Группа E: ПСВ (Голландия), ПАОК (Греция), "Гранада" (Испания), Омония" (Кипр).



Группа F: "Наполи" (Италия), "Реал Сосьедад" (Испания), АЗ (Голландия), "Риека" (Хорватия).



Группа G: "Брага" (Португалия), "Лестер" (Англия), АЕК (Греция), "Заря" (Украина).



Группа H: "Селтик" (Шотландия), "Спарта" (Чехия), "Милан" (Италия), "Лилль" (Франция).



Группа I: "Вильярреал" (Испания), "Карабах" (Азербайджан), "Маккаби Тель-Авив" (Израиль), "Сивасспор" (Турция).



Группа J: "Тоттенхэм" (Англия), "Лудогорец" (Болгария), ЛАСК (Австрия), "Антверпен" (Бельгия).



Группа K: ЦСКА (Россия), "Динамо" (Хорватия), "Фейеноорд" (Голландия), "Вольфсберг" (Германия).



Группа L: "Гент" (Бельгия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Хоффенхайм" (Германия), "Либерец" (Чехия).