Жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Представляющие Англию "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер" обрели своих соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона 2020/21.
"Арсенал" как победитель Кубка Англии попал в одну группу с венским "Рапидом", бывшим клубом Оле Гуннара Сульшера "Мольде", и ирландским "Дундалком".
Преодолевший квалификацию "Тоттенхэм" сразится с "Лудогорцем", ЛАСКом и "Антверпеном", а "Лестер" ожидают встречи с "Брагой", АЕКом и "Зарей".
Добавим, групповой этап Лиги Европы стартует 22 октября и завершится 10 декабря.
Группа A: "Рома" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Клуж" (Румыния), ЦСКА (Болгария).
Группа B: "Арсенал" (Англия), "Рапид" (Австрия), "Мольде" (Норвегия), "Дундалк" (Ирландия).
Группа C: "Байер" (Германия), "Славия" (Чехия), "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль), "Ницца" (Франция).
Группа D: "Бенфика" (Португалия), "Стандарт" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Лех" (Польша).
Группа E: ПСВ (Голландия), ПАОК (Греция), "Гранада" (Испания), Омония" (Кипр).
Группа F: "Наполи" (Италия), "Реал Сосьедад" (Испания), АЗ (Голландия), "Риека" (Хорватия).
Группа G: "Брага" (Португалия), "Лестер" (Англия), АЕК (Греция), "Заря" (Украина).
Группа H: "Селтик" (Шотландия), "Спарта" (Чехия), "Милан" (Италия), "Лилль" (Франция).
Группа I: "Вильярреал" (Испания), "Карабах" (Азербайджан), "Маккаби Тель-Авив" (Израиль), "Сивасспор" (Турция).
Группа J: "Тоттенхэм" (Англия), "Лудогорец" (Болгария), ЛАСК (Австрия), "Антверпен" (Бельгия).
Группа K: ЦСКА (Россия), "Динамо" (Хорватия), "Фейеноорд" (Голландия), "Вольфсберг" (Германия).
Группа L: "Гент" (Бельгия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Хоффенхайм" (Германия), "Либерец" (Чехия).
02.10.2020 14:50
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Последние комментарии:
сойдет группа, в плане интересности матчей, должен быть открытый футбол со всеми.
У Милана группа жесткая
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Привет всем Дундалкам
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Должны брать ЛЕ как нехуй делать, кажется скоро мы поднимем кубок над головой, а то и два! Карабао и ЛЕ наше!
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"Вильярреал" (Испания), "Карабах" (Азербайджан), "Маккаби Тель-Авив" (Израиль), "Сивасспор" (Турция).
Источник: http://fapl.ru/posts/81296/#reply
пиздец просто группа)) евреи охуеют , пусть моляться чтоб зрителей не было на трибунах
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Пздц,у коней группа смерти
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"Байер" (Германя)
Германя выходи!
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Удачи гг петухам и лисам в ле!
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Только не Вольфсбург, а Вольфсбергер)
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Пиздец опять ЦСКА не повезло с жребий...опять группа смерти
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