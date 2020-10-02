"Арсенал" может отправить Салиба в аренду

Вильям Салиба Защитник Вильям Салиба может покинуть "Арсенал" на правах аренды, так и не дебютировав за лондонский клуб.

Напомним, минувшим летом Салиба прибыл на "Эмирейтс" после сезона аренды в "Сент-Этьене". На Вильяма возлагали большие надежды и ожидали, что он начнет новый сезон в качестве основного игрока.

Однако пока 19-летний француз не сыграл ни минуты за команду Микеля Артеты, единственный раз примерив футболку "Арсенала" в товарищеском матче против "МК Донс".

Как утверждает Goal, теперь "канониры" задумались о том, чтобы отправить Салиба в аренду за практикой, причем Вильям может вернуться в Лигу 1, где в его услугах заинтересован "Ренн".


Метки Арсенал, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2020 14:00

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  1. largo-winch 02.10.2020 14:02 # largo-winch
    логично, его покупали для Эмери, а АРтете он нах не сдался.

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