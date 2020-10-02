"Арсенал" может отправить Салиба в аренду

Защитник Вильям Салиба может покинуть "Арсенал" на правах аренды, так и не дебютировав за лондонский клуб.

Напомним, минувшим летом Салиба прибыл на "Эмирейтс" после сезона аренды в "Сент-Этьене". На Вильяма возлагали большие надежды и ожидали, что он начнет новый сезон в качестве основного игрока.



Однако пока 19-летний француз не сыграл ни минуты за команду Микеля Артеты, единственный раз примерив футболку "Арсенала" в товарищеском матче против "МК Донс".



Как утверждает Goal, теперь "канониры" задумались о том, чтобы отправить Салиба в аренду за практикой, причем Вильям может вернуться в Лигу 1, где в его услугах заинтересован "Ренн".