"Шеффилд Юнайтед" согласовал покупку Брюстера
"Шеффилд Юнайтед" согласовал приобретение "Ливерпуля" Риана Брюстера за 23.5 млн. фунтов.
Как сообщает The Guardian, Брюстер уже отправился в Южный Йоркшир для прохождения медобследования. Риану предстоит стать рекордным приобретением в истории клуба с "Брамалл Лэйн".
При этом "Ливерпуль" сохранит за собой право обратного выкупа Брюстера в течение ближайших трех лет и сможет получить 15 процентов с последующей перепродажи Риана "клинками".
За первую команду "Ливерпуля" 20-летний Брюстер сыграл всего четыре матча, но при это проявил себя с лучшей стороны в аренде в "Суонси" во второй половине прошлого сезона, забив 11 голов в 22 матчах.
Добавим, в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" не забил ни одного гола.
02.10.2020 13:00
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Последние комментарии:
кстати, топовая сделка для 3х сторон. у Шеффилда наконец-то появился нападающий, для Брюстера место для развития и деньги в Копилку ЛФК на МБАППЕ
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воспитанники Чолсы принесли Ливерпулю овер 40 лямов, ну что за топчики
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Продать игрока даже не скамейки за 23,5 млн?! Браво Эдвардс!!!
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Топовые условия продажи.
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Вот сразу видно,кто чего стоит.Брюстера все хотят,а того Ориги ни кто и на хрен покупать не будет (джокер хренов).
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Интересно за сколько они могут его обратно выкупить
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таланта продаём конечно, но думаю так надо!
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Быстрее блять, чтоб в фф его цена подскочила по-бырику.
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