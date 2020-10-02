"Шеффилд Юнайтед" согласовал покупку Брюстера

Риан Брюстер "Шеффилд Юнайтед" согласовал приобретение "Ливерпуля" Риана Брюстера за 23.5 млн. фунтов.

Как сообщает The Guardian, Брюстер уже отправился в Южный Йоркшир для прохождения медобследования. Риану предстоит стать рекордным приобретением в истории клуба с "Брамалл Лэйн".

При этом "Ливерпуль" сохранит за собой право обратного выкупа Брюстера в течение ближайших трех лет и сможет получить 15 процентов с последующей перепродажи Риана "клинками".

За первую команду "Ливерпуля" 20-летний Брюстер сыграл всего четыре матча, но при это проявил себя с лучшей стороны в аренде в "Суонси" во второй половине прошлого сезона, забив 11 голов в 22 матчах.

Добавим, в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" не забил ни одного гола.


Метки Брюстер, Ливерпуль, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2020 13:00

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  1. largo-winch 02.10.2020 14:01 # largo-winch
    кстати, топовая сделка для 3х сторон. у Шеффилда наконец-то появился нападающий, для Брюстера место для развития и деньги в Копилку ЛФК на МБАППЕ

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  2. largo-winch 02.10.2020 13:59 # largo-winch
    воспитанники Чолсы принесли Ливерпулю овер 40 лямов, ну что за топчики

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  3. firmino9 02.10.2020 13:58 # firmino9
    Продать игрока даже не скамейки за 23,5 млн?! Браво Эдвардс!!!

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  4. vyrentz 02.10.2020 13:56 # vyrentz
    Топовые условия продажи.

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  5. noi39 02.10.2020 13:31 # noi39
    Вот сразу видно,кто чего стоит.Брюстера все хотят,а того Ориги ни кто и на хрен покупать не будет (джокер хренов).

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  6. ilovemanutd 02.10.2020 13:12 # ilovemanutd
    Интересно за сколько они могут его обратно выкупить

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  7. scauzer11 02.10.2020 13:09 # scauzer11
    таланта продаём конечно, но думаю так надо!

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  8. lfcynwa 02.10.2020 13:08 # lfcynwa
    Быстрее блять, чтоб в фф его цена подскочила по-бырику.

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