"Шеффилд Юнайтед" согласовал покупку Брюстера

"Шеффилд Юнайтед" согласовал приобретение "Ливерпуля" Риана Брюстера за 23.5 млн. фунтов.

Как сообщает The Guardian, Брюстер уже отправился в Южный Йоркшир для прохождения медобследования. Риану предстоит стать рекордным приобретением в истории клуба с "Брамалл Лэйн".



При этом "Ливерпуль" сохранит за собой право обратного выкупа Брюстера в течение ближайших трех лет и сможет получить 15 процентов с последующей перепродажи Риана "клинками".



За первую команду "Ливерпуля" 20-летний Брюстер сыграл всего четыре матча, но при это проявил себя с лучшей стороны в аренде в "Суонси" во второй половине прошлого сезона, забив 11 голов в 22 матчах.



Добавим, в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" не забил ни одного гола.