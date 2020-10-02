Моуриньо атаковал "Гари" Саутгейта после шутки насчет Кейна

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо устроил атаку на своего коллегу Гарета Саутгейта из-за ситуации с нападающим Харри Кейном.

Как и некоторые другие наставники клубов Премьер-Лиги, в преддверии международного перерыва Моуриньо выразил опасения насчет здоровья своих игроков.



Моуриньо также выразил надежду, что Саутгейт и его помощник Стив Холланд "проявят уважение" к игрокам "Тоттенхэма", но добавил, что не будет "звонить, просить или умолять" поберечь своих футболистов.



"Он не будет звонить, но он будет стоять сверху стадиона "Тоттенхэма" и говорить нам, что нам делать", — пошутил в четверг Саутгейт, объявляя заявку сборной Англии на матчи против Уэльса, Бельгии и Дании.



Моуриньо шутку Саутгейта не оценил и, выступая после победы 7:2 над "Маккаби" в квалификации Лиги Европы, даже случайно назвал Гарета "Гари".



"Этот сыгранный им матч имел фундаментальное значение для нас. Победа в этом матче означает несколько дополнительных миллионов фунтов и попадание в групповой этап турнира, с которым мы связываем большие амбиции".



"Я могу пообещать моему другу Стиву Холланду и Гари, что не буду завистливым. Я могу пообещать, что до конца сезона Харри Кейн не сыграет у меня ни минуты какого-либо товарищеского матча", — цитирует Моуриньо Sky Sports.