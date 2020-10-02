Лено: "Доказал, что достоин быть первым номером "Арсенала"

Голкипер Бернд Лено считает, что своей игрой в матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Ливерпуля" он доказал свою готовность быть первым номером "Арсенала".

Продажа Эмилиано Мартинеса в "Астон Виллу" в прошлом месяце была воспринята неоднозначно фанатами "Арсенала" — настолько блестяще аргентинец подменял Лено, когда тот получил серьезную травму в июне.



Легенда "канониров" Тони Адамс и вовсе предположил, что главный тренер Микель Артета совершил ошибку, избавившись от Мартинеса и вернув в стартовый состав выздоровевшего Лено.



Однако накануне вечером 28-летний немец ответил скептикам, отметившись несколькими сейвами в основные 90 минут, а также отразив два удара в серии пенальти, что позволило "Арсеналу" выйти в четвертьфинал кубкового турнира.



"Нет, я никогда не переживал за свой статус. Клуб всегда позволял мне чувствовать, что я был первым номером, являюсь первым номером и буду первым номером".



"Это было очень хорошо со стороны клуба, моя же работа состоит в том, чтобы доказывать это каждую неделю, и, думаю, я сделал это снова".



"Это был тяжелый матч. Мы произвели несколько изменений в составе, но вы могли видеть нашу философию, наш стремление выиграть матч. Это шанс на еще один трофей".



"Конечно, для голкипера очень хорошо совершить сейвы в серии пенальти и видеть счастливые лица после матча, но в следующий раз я бы предпочел выиграть в основное время! Так было бы даже лучше", — сообщил Лено Sky Sports.