"Вест Хэм" купил Владимира Цоуфала

"Вест Хэм" объявил о приобретении правого защитника пражской "Славии" и сборной Чехии Владимира Цоуфала. Этот трансфер оценивается в 5 миллионов фунтов.

Цоуфал заключил с "молотобойцами" контракт до 2023 года и в команде Дэвида Мойеса воссоединился со своим партнером по чешской сборной Томашем Соучеком.



Владимир отыграл за "Славию" два сезона, успев за это время завоевать два титула чешской лиги. За свою национальную команду защитник провел восемь матчей, включая победу 2:1 над Англией в отборе к Евро-2020 год назад.



В "Вест Хэме" Цоуфал взял 5-й номер и будет конкурировать за игровые минуты с Беном Джонсоном и Райаном Фредериксом, который в данный момент травмирован.