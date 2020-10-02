"Лестер" готов продать Демарая Грея

"Лестер" собирается продать нападающего Демарая Грея до закрытия трансферного окна.

В данный момент у Грея уже идет последний год по контракту с зарплатой в 50 тысяч фунтов в неделю, что вызывает большой интерес со стороны других клубов, в том числе из-за пределов Англии.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, среди претендентов на 24-летнего англичанина значатся "Тоттенхэм", а также некоторые представители Бундеслиги.



"Лестер" пока не назначал цену за Грея, но открыт к предложениям, учитывая контрактную ситуацию игрока, который не попадет в заявку "лис" на матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в ближайшее воскресенье.



Добавим, в прошлом сезоне Премьер-Лиги Грей отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "Лестера". Демараю пришлось очень сложно из-за конкуренции с Харви Барнсом и Айозе Пересом.