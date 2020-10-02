"Интер" сделает предложение по Маркосу Алонсо

"Интер" готовит предложение насчет левого защитника "Челси" Маркоса Алонсо.

Алонсо навлек на себя гнев главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда, будучи замененным уже в перерыве матча Премьер-Лиги против "Вест Бромвича" в прошлый уикенд (3:3).



К слову, Маркос вышел в стартовом составе на этот матч лишь потому, что новичок "синих" Бен Чилуэлл еще набирает форму после травмы.



Незавидное положение Алонсо в команде Лэмпарда заставило активизироваться "Интер", чей наставник Антонио Конте является большим поклонником таланта 29-летнего испанца со времен своей работы в "Челси".



По информации Sky Sports, "Интер" попытается взять Алонсо в аренду на этот сезон с обязательством по выкупу за 10.9 млн. фунтов.