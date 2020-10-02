"Эвертон" согласовал стоимость Годфри

"Эвертон" согласовал компенсацию за центрального защитника "Норвича" Бена Годфри.

Ранее на текущей неделе "Эвертон" предложил 26 миллионов фунтов, включая 6 млн. фунтов в виде бонусов, за Годфри, однако "Норвич" ответил отказом.



Мерсисайдский клуб не стал отступать и со второй попытки договорился с "канарейками", которые получат за Бена гарантированные 25 млн. фунтов. Еще 5 млн. будут прописаны бонусами.



Теперь 22-летний англичанин, сыгравший 30 матчей за "Норвич" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, направляется в Ливерпуль, чтобы пройти медобследование и заключить контракт.



Как сообщает Sky Sports, "Эвертон" обратился к варианту с Годфри после того, как не смог убедить "Челси" отпустить Фикайо Томори в аренду.