В результате жеребьевки стали известны четвертьфинальные пары Кубка Лиги.

"Манчестер Сити", действующий победитель турнира, на сей раз сыграет на выезде с "Арсеналом", выбившим из борьбы "Ливерпуль".



"Манчестер Юнайтед" ожидает вылазка к "Эвертону", "Тоттенхэм" навестит "Стоук". В оставшемся матче "Брентфорд", один из двух представителей Чемпионшипа, примет "Ньюкасл".



Четвертьфинальные матчи Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 21 декабря.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги



Стоук — Тоттенхэм

Брентфорд — Ньюкасл

Арсенал — Манчестер Сити

Эвертон — Манчестер Юнайтед