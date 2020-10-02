Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги

Кубок Лиги В результате жеребьевки стали известны четвертьфинальные пары Кубка Лиги.

"Манчестер Сити", действующий победитель турнира, на сей раз сыграет на выезде с "Арсеналом", выбившим из борьбы "Ливерпуль".

"Манчестер Юнайтед" ожидает вылазка к "Эвертону", "Тоттенхэм" навестит "Стоук". В оставшемся матче "Брентфорд", один из двух представителей Чемпионшипа, примет "Ньюкасл".

Четвертьфинальные матчи Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 21 декабря.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги

Стоук — Тоттенхэм
Брентфорд — Ньюкасл
Арсенал — Манчестер Сити
Эвертон — Манчестер Юнайтед


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2020 00:15

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  1. royal-arsenal 02.10.2020 00:22 # royal-arsenal
    Арсенал - ТТХ финал. На изи заткнём Маура

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  2. superglor 02.10.2020 00:20 # superglor
    Ну да конечно же самую сильную команду дадут нам да еще и в гостях, чтобы наверняка выбить. Сколько насосали у судеек на такую жеребьевку?

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