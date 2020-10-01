"Тоттенхэм" вышел в групповой этап Лиги Европы

Харри Кейн "Тоттенхэм" уверенно шагнул в групповой этап Лиги Европы, в заключительном раунде квалификации уничтожив "Маккаби" из Хайфы — 7:2.

Харри Кейн отреагировал на оскорбление игрока "Маккаби" уже спустя полторы минуты после начала матча, открыв счет. Вскоре израильская команда восстановила равновесие, но затем лишь раз за разом доставала мяч их своих ворот.

Таким образом, "шпоры" с успехом преодолели три раунда квалификации и теперь дожидаются жеребьевки групповой стадии в пятницу.

"Тоттенхэм" — "Маккаби" — 7:2 (4:1)

Голы: Кейн 2, 56 (пен), 74, Моура 20, Ло Чельсо 36, 39, Алли 90 (пен) — Шери 17, Рукавица 52 (пен).

"Тоттенхэм": Харт, Алдервейрлд, Дохерти, Дэвис, Санчес, Хейбьерг (Сиссоко 63), Уинкс, Ло Чельсо (Алли 45), Кейн (Регилон 75), Моура, Бергвейн.


Метки Лига Европы, Маккаби Хайфа, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2020 23:55

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  1. largo-winch 02.10.2020 00:15 # largo-winch
    Алли? Рилли?!

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  2. mancunia-planet 02.10.2020 00:01 # mancunia-planet
    Кейн крассава, посадил на писюн того уебка

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