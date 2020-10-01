"Арсенал" победил "Ливерпуль" по пенальти в Кубке Лиги

"Арсенал" взял реванш за поражение от "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги несколькими днями ранее, в серии пенальти вырвав у "красных" путевку в четвертьфинал Кубка Лиги.

90 минут матча на "Энфилде" не принесли голов, хотя к победе в основное время, особенно после перерыва, были ближе хозяева. Голкипер "канониров" Бернд Лено отметился несколькими спасениями, чтобы счет 0:0 удержался до финального свистка.



Обладателя путевки в четвертьфинал должна была определить серия пенальти, и здесь Лено совершил два сейва против одного у Адриана. "Арсенал" идет дальше.



Также 4-й раунд Кубка Лиги прошли представители Чемпионшипа "Брентфорд" и "Стоук", одолев "Фулхэм" и "Астон Виллу" из Премьер-Лиги.



"Ливерпуль" — "Арсенал" — 0:0 (0:0) Победа "Арсенала" в серии пенальти — 5:4



Серия пенальти: Милнер (гол) — Лакасетт (гол), Вейналдум (гол) — Соареш (гол), Минамино (гол) — Эльнени (голкипер), Ориги (голкипер) — Мэйтланд-Найлс (гол), Джонс (гол) — Пепе (гол), Уилсон (голкипер) — Уиллок (гол).



"Ливерпуль": Адриан, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Ван Дейк (Гомес 61), Милнер, Груич, Джонс, Уилсон, Жота (Вейналдум 76), Минамино, Салах (Ориги 61).



"Арсенал": Лено, Соареш, Габриэль, Холдинг, Колашинац, Уиллок, Джака, Пепе, Себальос (Эльнени 68), Сака (Мэйтланд-Найлс 86), Нкетиа (Лакасетт 82).



Предупреждения: Минамино, Уилсон — Джака, Соареш.



"Астон Вилла" — "Стоук" — 0:1 (0:1)



Гол: Вокс 26.



"Брентфорд" — "Фулхэм" — 3:0 (1:0)



Голы: Форс 37, Бенрахма 62, 77.