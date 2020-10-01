"Арсенал" победил "Ливерпуль" по пенальти в Кубке Лиги

Бернд Лено "Арсенал" взял реванш за поражение от "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги несколькими днями ранее, в серии пенальти вырвав у "красных" путевку в четвертьфинал Кубка Лиги.

90 минут матча на "Энфилде" не принесли голов, хотя к победе в основное время, особенно после перерыва, были ближе хозяева. Голкипер "канониров" Бернд Лено отметился несколькими спасениями, чтобы счет 0:0 удержался до финального свистка.

Обладателя путевки в четвертьфинал должна была определить серия пенальти, и здесь Лено совершил два сейва против одного у Адриана. "Арсенал" идет дальше.

Также 4-й раунд Кубка Лиги прошли представители Чемпионшипа "Брентфорд" и "Стоук", одолев "Фулхэм" и "Астон Виллу" из Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" — "Арсенал" — 0:0 (0:0) Победа "Арсенала" в серии пенальти — 5:4

Серия пенальти: Милнер (гол) — Лакасетт (гол), Вейналдум (гол) — Соареш (гол), Минамино (гол) — Эльнени (голкипер), Ориги (голкипер) — Мэйтланд-Найлс (гол), Джонс (гол) — Пепе (гол), Уилсон (голкипер) — Уиллок (гол).

"Ливерпуль": Адриан, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Ван Дейк (Гомес 61), Милнер, Груич, Джонс, Уилсон, Жота (Вейналдум 76), Минамино, Салах (Ориги 61).

"Арсенал": Лено, Соареш, Габриэль, Холдинг, Колашинац, Уиллок, Джака, Пепе, Себальос (Эльнени 68), Сака (Мэйтланд-Найлс 86), Нкетиа (Лакасетт 82).

Предупреждения: Минамино, Уилсон — Джака, Соареш.

"Астон Вилла" — "Стоук" — 0:1 (0:1)

Гол: Вокс 26.

"Брентфорд" — "Фулхэм" — 3:0 (1:0)

Голы: Форс 37, Бенрахма 62, 77.


Метки Арсенал, Кубок Лиги, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2020 23:50

Количество просмотров Просмотров: 1971

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 02.10.2020 00:23 # skychnie-oboi
    Но надо было пропускать на 85-й...и не доводить до пенок.
    Все идет по плану Клоппа.

    (ответить)

  2. superperez101 02.10.2020 00:21 # superperez101
    с минамины толку не выйдет
    так и будет во всяких третьестепенныхх кубках бегать, а Жота будет сто мультов стоить очень скоро.

    ладно, чо там. проигрывать тоже надо уметь

    (ответить)

  3. grummer 02.10.2020 00:21 # grummer
    стоук-ттх
    эве-мю
    сити-арс
    касл-брентфорд

    (ответить)

  4. grummer 02.10.2020 00:19 # grummer
    арсенал-сити. заебали, дайте ю-23 выпустить поиграть. че за лестер, лфк, сити

    (ответить)

  5. zheka000000 02.10.2020 00:19 # zheka000000
    Ливерпуль чист побрацки поддержал Челси <3

    (ответить)

  6. raka-eve 02.10.2020 00:16 # raka-eve
    вроде жеребьевка должна быть а ни трансляции нихера

    (ответить)

  7. chebrec 02.10.2020 00:14 # chebrec
    Челси - Краснодар
    Краснодар -Челси

    (ответить)

  8. thegodfather 02.10.2020 00:14 # thegodfather
    У резерва ливерпука нету манэ.

    (ответить)

  9. contrario 02.10.2020 00:08 # contrario
    нужен Энфилд в кубковых матчах.

    (ответить)

  10. sausage 02.10.2020 00:08 # sausage
    Так-то похуй конечно, но огорчает другое - у резерва нет той клопповской магии в игре, которая сметает соперника.

    (ответить)

  11. largo-winch 02.10.2020 00:06 # largo-winch
    Артета четко поджигает пенсив. Бедные следят за каждой игрой Арсенала и каждым движением Артеты.
    Это называется зависть, ведь любой нормальный человек ответит, что Артета > Лемпарда как тренера

    (ответить)

  12. superperez101 02.10.2020 00:05 # superperez101
    арсенал с победой, хули
    артета фартовый

    (ответить)

  13. serg34 02.10.2020 00:02 # serg34
    Матч так себе, зря только ужрался как скот

    (ответить)

  14. beatles-red 02.10.2020 00:02 # beatles-red
    Ориги всегда тащит и хоть в таком матче обратный эффект

    (ответить)

  15. aliluya-nn 02.10.2020 00:02 # aliluya-nn
    КЛ не турнир Арсенала, так что скоро тоже сольют ..но хоть второй состав побегает
    В прошлом году нам, кстати, Мартинез в одиночку слил такой матч) ..а в этом Лено вытащил
    Что там с Салибой? Жалко его на такие матчи не выпускают.

    (ответить)

  16. palach221078 02.10.2020 00:02 # palach221078
    30.09.2020 00:16 #
    contrario

    остались только КА и ЛЕ из шансов на трофеи.

    (ответить)

  17. grummer 02.10.2020 00:00 # grummer
    пенсы радуюся победе арсенала. рты ваши ебал

    (ответить)

  18. royal-arsenal 02.10.2020 00:00 # royal-arsenal
    Тони Адамс: "Лено — не голкипер для команды из топ-4"

    Снести статую Адамса возле Эмирейтс, и поставить статую Лено!

    (ответить)

  19. abrec 01.10.2020 23:59 # abrec
    Артета прививает характер арсеналу . Лено заткнул Адамса игрой

    (ответить)

  20. gerrard08 01.10.2020 23:59 # gerrard08
    Победа имени Лено, но да лан, обидно только за то что резервистов больше не увидим.
    Ориги люто приуныл, Милли стареет, с Уилсоном все понятно, даже без похереной пенки вообще почти ничего не показал. Жота хорош, именно то что нужно на фланги под Мо/Мане. Мина далек от того чтоб сместить Фирму, с такой игрой. Груич понравился, странно что за 20 млн его никто не берет. В каком нибудь милане, шальке он бы норм прижился. Куртис офк понтарез, но кое что умеет.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: