"Арсенал" победил "Ливерпуль" по пенальти в Кубке Лиги
"Арсенал" взял реванш за поражение от "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги несколькими днями ранее, в серии пенальти вырвав у "красных" путевку в четвертьфинал Кубка Лиги.
90 минут матча на "Энфилде" не принесли голов, хотя к победе в основное время, особенно после перерыва, были ближе хозяева. Голкипер "канониров" Бернд Лено отметился несколькими спасениями, чтобы счет 0:0 удержался до финального свистка.
Обладателя путевки в четвертьфинал должна была определить серия пенальти, и здесь Лено совершил два сейва против одного у Адриана. "Арсенал" идет дальше.
Также 4-й раунд Кубка Лиги прошли представители Чемпионшипа "Брентфорд" и "Стоук", одолев "Фулхэм" и "Астон Виллу" из Премьер-Лиги.
"Ливерпуль" — "Арсенал" — 0:0 (0:0) Победа "Арсенала" в серии пенальти — 5:4
Серия пенальти: Милнер (гол) — Лакасетт (гол), Вейналдум (гол) — Соареш (гол), Минамино (гол) — Эльнени (голкипер), Ориги (голкипер) — Мэйтланд-Найлс (гол), Джонс (гол) — Пепе (гол), Уилсон (голкипер) — Уиллок (гол).
"Ливерпуль": Адриан, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Ван Дейк (Гомес 61), Милнер, Груич, Джонс, Уилсон, Жота (Вейналдум 76), Минамино, Салах (Ориги 61).
"Арсенал": Лено, Соареш, Габриэль, Холдинг, Колашинац, Уиллок, Джака, Пепе, Себальос (Эльнени 68), Сака (Мэйтланд-Найлс 86), Нкетиа (Лакасетт 82).
Предупреждения: Минамино, Уилсон — Джака, Соареш.
"Астон Вилла" — "Стоук" — 0:1 (0:1)
Гол: Вокс 26.
"Брентфорд" — "Фулхэм" — 3:0 (1:0)
Голы: Форс 37, Бенрахма 62, 77.
01.10.2020 23:50
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Последние комментарии:
Но надо было пропускать на 85-й...и не доводить до пенок.
Все идет по плану Клоппа.
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с минамины толку не выйдет
так и будет во всяких третьестепенныхх кубках бегать, а Жота будет сто мультов стоить очень скоро.
ладно, чо там. проигрывать тоже надо уметь
(ответить)
стоук-ттх
эве-мю
сити-арс
касл-брентфорд
(ответить)
арсенал-сити. заебали, дайте ю-23 выпустить поиграть. че за лестер, лфк, сити
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Ливерпуль чист побрацки поддержал Челси <3
(ответить)
вроде жеребьевка должна быть а ни трансляции нихера
(ответить)
Челси - Краснодар
Краснодар -Челси
(ответить)
У резерва ливерпука нету манэ.
(ответить)
нужен Энфилд в кубковых матчах.
(ответить)
Так-то похуй конечно, но огорчает другое - у резерва нет той клопповской магии в игре, которая сметает соперника.
(ответить)
Артета четко поджигает пенсив. Бедные следят за каждой игрой Арсенала и каждым движением Артеты.
Это называется зависть, ведь любой нормальный человек ответит, что Артета > Лемпарда как тренера
(ответить)
арсенал с победой, хули
артета фартовый
(ответить)
Матч так себе, зря только ужрался как скот
(ответить)
Ориги всегда тащит и хоть в таком матче обратный эффект
(ответить)
КЛ не турнир Арсенала, так что скоро тоже сольют ..но хоть второй состав побегает
В прошлом году нам, кстати, Мартинез в одиночку слил такой матч) ..а в этом Лено вытащил
Что там с Салибой? Жалко его на такие матчи не выпускают.
(ответить)
30.09.2020 00:16 #
contrario
остались только КА и ЛЕ из шансов на трофеи.
(ответить)
пенсы радуюся победе арсенала. рты ваши ебал
(ответить)
Тони Адамс: "Лено — не голкипер для команды из топ-4"
Снести статую Адамса возле Эмирейтс, и поставить статую Лено!
(ответить)
Артета прививает характер арсеналу . Лено заткнул Адамса игрой
(ответить)
Победа имени Лено, но да лан, обидно только за то что резервистов больше не увидим.
Ориги люто приуныл, Милли стареет, с Уилсоном все понятно, даже без похереной пенки вообще почти ничего не показал. Жота хорош, именно то что нужно на фланги под Мо/Мане. Мина далек от того чтоб сместить Фирму, с такой игрой. Груич понравился, странно что за 20 млн его никто не берет. В каком нибудь милане, шальке он бы норм прижился. Куртис офк понтарез, но кое что умеет.
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