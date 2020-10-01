Бьелса: "Команды Гвардиолы играют так, как ничьи другие"

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса объяснил, что делает его коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" таким уникальным.

В свое время Бьелсе доводилось противостоять "Барселоне" Гвардиолы, возглавляя "Атлетик" из Бильбао.



Сам Гвардиола неоднократно выражал восхищение Бьелсой, называя идеи того источником вдохновения для своей карьеры, однако Марсело считает, что каталонец является самостоятельным специалистом — и абсолютно особенным.



"Я не чувствую себя наставником Гвардиолы, потому что есть свидетельства того, что это не так. Если и существует тренер, который независим в своих идеях, то это Гвардиола".



"Это так не только потому, что я говорю это. Просто его команды играют так, как ничьи другие".



"В первую очередь он обладает воображением. Он способен немедленно создавать решения проблемам, с которыми сталкивается, а также он способен воплощать вещи, которые придумывает".



"Когда ты хвалишь кого-нибудь, очень важно аргументировать это. Люди смотря на футбол с воображением, и воображение Гвардиолы позволяет ему мыслить свободно при поиске решений, и ему не нужно много времени, чтобы применить это".



"Я не знаю большого количества других тренеров, про которых можно сказать то же самое. Люди считают, что его "Барселона" была одной из лучших команд в истории футбола", — цитирует Бьелсу Sky Sports.