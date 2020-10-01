"Тоттенхэм" отклонил предложение ПСЖ по аренде Алли

Деле Алли Деле Алли, вероятно, останется в "Тоттенхэме" после того, как лондонский клуб отклонил предложение ПСЖ об аренде полузащитника.

Алли не играет за "шпор" в Премьер-Лиге с момента, когда он был заменен в перерыве матча первого тура против "Эвертона".

По слухам, "Тоттенхэм" был готов рассмотреть предложения насчет Алли, да и сам Деле, шокированный таким отношением к себе со стороны главного тренера Жозе Моуриньо, задумался о смене клуба.

Однако скромное предложение ПСЖ стоимостью 1.5 миллиона фунтов об аренде Алли до конца сезона 2020/21 категорически не устроило "шпор", утверждает The Guardian.

Ожидается, что теперь 24-летний англичанин останется в Северном Лондоне и постарается вернуть доверие Моуриньо, как это удалось Танги Ндомбеле.


Метки Алли, ПСЖ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 276

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 01.10.2020 22:21 # makeewadim
    Причина наверное даже не в стоимости, а то, что если он не заиграет по аренде в псж,то, скорей всего, они(ттх) уже не продадут его куда либо

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: