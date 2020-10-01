"Тоттенхэм" отклонил предложение ПСЖ по аренде Алли

Деле Алли, вероятно, останется в "Тоттенхэме" после того, как лондонский клуб отклонил предложение ПСЖ об аренде полузащитника.

Алли не играет за "шпор" в Премьер-Лиге с момента, когда он был заменен в перерыве матча первого тура против "Эвертона".



По слухам, "Тоттенхэм" был готов рассмотреть предложения насчет Алли, да и сам Деле, шокированный таким отношением к себе со стороны главного тренера Жозе Моуриньо, задумался о смене клуба.



Однако скромное предложение ПСЖ стоимостью 1.5 миллиона фунтов об аренде Алли до конца сезона 2020/21 категорически не устроило "шпор", утверждает The Guardian.



Ожидается, что теперь 24-летний англичанин останется в Северном Лондоне и постарается вернуть доверие Моуриньо, как это удалось Танги Ндомбеле.