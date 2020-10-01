"Юнайтед" отправил Перейру в "Лацио"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра перешел в "Лацио" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2020/21.

В прошлом сезоне Перейра провел 40 матчей за "Юнайтед" с учетом всех соревнований, однако игровая практика Андреса резко сократилась после появления в команде Бруну Фернандеша в январе.



В это трансферное окно "красные дьяволы" дополнительно укрепили центр поля с помощью Донни Ван де Бека, и Перейра просто стал лишним для главного тренера Оле Гуннара Сульшера.



Теперь 24-летний бразило-бельгиец направляется в Италию и будет выступать за "Лацио", с которым даже сможет выступить в Лиге Чемпионов.