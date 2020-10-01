УЕФА назвал Де Брюйне лучшим полузащитником Лиги Чемпионов

Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" был назван лучшим полузащитником Лиги Чемпионов в сезоне 2019/20.

Де Брюйне выдающимся образом отыграл прошлый сезон, забив 16 голов и отдав 23 результативные передачи за "Сити" с учетом всех соревнований. Кевин стал лучшим ассистентом во всей Европе.



Несмотря на то, что в Лиге Чемпионов "Сити" достиг только четвертьфинальной стадии, УЕФА по достоинству оценил игру 29-летнего бельгийца.



Также Де Брюйне был номинирован на звание Игрока Года по версии УЕФА, но здесь проиграл борьбу нападающему "Баварии" Роберту Левандовски, который в прошлом сезоне наколотил 55 голов в 47 матчах.