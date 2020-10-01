УЕФА назвал Де Брюйне лучшим полузащитником Лиги Чемпионов

Кевин Де Брюйне Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" был назван лучшим полузащитником Лиги Чемпионов в сезоне 2019/20.

Де Брюйне выдающимся образом отыграл прошлый сезон, забив 16 голов и отдав 23 результативные передачи за "Сити" с учетом всех соревнований. Кевин стал лучшим ассистентом во всей Европе.

Несмотря на то, что в Лиге Чемпионов "Сити" достиг только четвертьфинальной стадии, УЕФА по достоинству оценил игру 29-летнего бельгийца.

Также Де Брюйне был номинирован на звание Игрока Года по версии УЕФА, но здесь проиграл борьбу нападающему "Баварии" Роберту Левандовски, который в прошлом сезоне наколотил 55 голов в 47 матчах.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, награды, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 408

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  1. kojan 01.10.2020 21:13 # kojan
    с этим может спорить только геморройная ливерня...

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  2. brown-ale 01.10.2020 20:46 # brown-ale
    Объективно лучший в АПЛ сейчас.

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  3. skychnie-oboi 01.10.2020 20:41 # skychnie-oboi
    0 abyfkjd KX

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  4. mancityman 01.10.2020 20:36 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  5. bangladesh 01.10.2020 20:23 # bangladesh
    «за старания» - типичная награда для любого лоха
    Ахахаха

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