УЕФА назвал Де Брюйне лучшим полузащитником Лиги Чемпионов
Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" был назван лучшим полузащитником Лиги Чемпионов в сезоне 2019/20.
Де Брюйне выдающимся образом отыграл прошлый сезон, забив 16 голов и отдав 23 результативные передачи за "Сити" с учетом всех соревнований. Кевин стал лучшим ассистентом во всей Европе.
Несмотря на то, что в Лиге Чемпионов "Сити" достиг только четвертьфинальной стадии, УЕФА по достоинству оценил игру 29-летнего бельгийца.
Также Де Брюйне был номинирован на звание Игрока Года по версии УЕФА, но здесь проиграл борьбу нападающему "Баварии" Роберту Левандовски, который в прошлом сезоне наколотил 55 голов в 47 матчах.
01.10.2020 20:00
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Последние комментарии:
с этим может спорить только геморройная ливерня...
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Объективно лучший в АПЛ сейчас.
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0 abyfkjd KX
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КОРОЛИ!!!
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«за старания» - типичная награда для любого лоха
Ахахаха
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