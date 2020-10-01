В четверг состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2020/21. "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" обрели своих соперников по этой стадии соревнования.

Изначально будучи среди сеянных команд, "Ливерпуль" попал в один квартет с "Аяксом", "Аталантой" и "Мидтьюлландом".



"Сити" оказался в одной группе с "Порту", "Олимпиакосом и "Марселем". "Челси" предстоит сыграть с бывшей командой своего голкипера Эдуара Менди "Ренном", а также победителем Лиги Европы "Севильей" и "Краснодаром".



Наконец, "Манчестер Юнайтед" сразится с финалистом прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов ПСЖ, а также с "РБ Лейпциг" и "Башакшехиром".



Добавим, групповой этап Лиги Чемпионов стартует 20-21 октября и продлится до 8-9 декабря.



Группа A: "Бавария" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Ред Булл" (Австрия), "Локомотив" (Россия).



Группа B: "Реал" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Интер" (Италия), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия).



Группа C: "Порту" (Португалия), "Манчестер Сити" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Марсель" (Франция).



Группа D: "Ливерпуль" (Англия), "Аякс" (Голландия), "Аталанта" (Италия), "Мидтьюлланд" (Дания).



Группа E: "Севилья" (Испания), "Челси" (Англия), "Краснодар" (Россия), "Ренн" (Франция).



Группа F: "Зенит" (Россия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лацио" (Италия), "Брюгге "(Бельгия).



Группа G: "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Динамо" (Киев, Украина), "Ференцварош" (Венгрия).



Группа H: ПСЖ (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Истанбул Башакшехир" (Турция).