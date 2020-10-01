Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов

Трофей Лиги Чемпионов В четверг состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2020/21. "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" обрели своих соперников по этой стадии соревнования.

Изначально будучи среди сеянных команд, "Ливерпуль" попал в один квартет с "Аяксом", "Аталантой" и "Мидтьюлландом".

"Сити" оказался в одной группе с "Порту", "Олимпиакосом и "Марселем". "Челси" предстоит сыграть с бывшей командой своего голкипера Эдуара Менди "Ренном", а также победителем Лиги Европы "Севильей" и "Краснодаром".

Наконец, "Манчестер Юнайтед" сразится с финалистом прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов ПСЖ, а также с "РБ Лейпциг" и "Башакшехиром".

Добавим, групповой этап Лиги Чемпионов стартует 20-21 октября и продлится до 8-9 декабря.

Группа A: "Бавария" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Ред Булл" (Австрия), "Локомотив" (Россия).

Группа B: "Реал" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Интер" (Италия), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия).

Группа C: "Порту" (Португалия), "Манчестер Сити" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Марсель" (Франция).

Группа D: "Ливерпуль" (Англия), "Аякс" (Голландия), "Аталанта" (Италия), "Мидтьюлланд" (Дания).

Группа E: "Севилья" (Испания), "Челси" (Англия), "Краснодар" (Россия), "Ренн" (Франция).

Группа F: "Зенит" (Россия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лацио" (Италия), "Брюгге "(Бельгия).

Группа G: "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Динамо" (Киев, Украина), "Ференцварош" (Венгрия).

Группа H: ПСЖ (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Истанбул Башакшехир" (Турция).


Метки жеребьевка, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2020 19:25

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 01.10.2020 19:34 # largo-winch
    Левандовскииииии


    Абсолютно заслуженно

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  2. cfc000000 01.10.2020 19:33 # cfc000000
    Где ска казахстанские клубы?? Когда эти глиномесы начнут норм выступать, чтоб к нам в Астану третьи составы гранд приехали

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  3. liverfun 01.10.2020 19:33 # liverfun
    ливерпулю неплохо, можно будет поатаковать всласть, интересные матчи с аяксом и аталантой намечаются.
    еще бы грамотно силы рассчитать, чтоб обеспечить себе выход в плов, ротируя состав

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  4. bezviz 01.10.2020 19:33 # bezviz
    мю из группы не выйдет))
    сити как всегда лафа
    у Челси средненькая группа, з севильей зарубимся за 1 место, ренн и краснодар не соперники
    у лузерки сложная группа, вот щас посмотрим как они выйдут, в прошлом сезоне с трудом просочились в 1\8, с аталантой интересные зарубы должны быть

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  5. largo-winch 01.10.2020 19:32 # largo-winch
    Все 4 английские команды должны выходить в 1/8

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  6. thegodfather 01.10.2020 19:31 # thegodfather
    лучшая футболистка прошлого сезона - пенс.
    Кто-то удивлен? Пенсы лучшие во всем!)

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  7. ry-l 01.10.2020 19:30 # ry-l
    Юве vs Пута - интересно будет

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  8. kukuruzzo 01.10.2020 19:30 # kukuruzzo
    горлому горловой у насекомого учиться делать.

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  9. largo-winch 01.10.2020 19:30 # largo-winch
    Найс жребий. В Киев приедут Месси и Роналду, давно такогг не было

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  10. fanstevengerrard 01.10.2020 19:29 # fanstevengerrard
    Бля у хуити каждый раз группа все слабее и слабее.

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  11. thegodfather 01.10.2020 19:29 # thegodfather
    у Челси и Ливерпуля вообще группы уровня ЛЕ. Вывески полная куета.
    \

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  12. shakur 01.10.2020 19:29 # shakur
    Аякс и Аталанта - отлично. Стильные команды

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  13. contrario 01.10.2020 19:28 # contrario
    https://ibb.co/FgqJR5s

    моя жеребьевка группового этапа ЛЧ была круче.

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  14. thegodfather 01.10.2020 19:28 # thegodfather
    у всех англов группы более, чем проходный.
    КРоме пынальдышей, этим удачи в ЛЕ)

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