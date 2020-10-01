Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов
В четверг состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2020/21. "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" обрели своих соперников по этой стадии соревнования.
Изначально будучи среди сеянных команд, "Ливерпуль" попал в один квартет с "Аяксом", "Аталантой" и "Мидтьюлландом".
"Сити" оказался в одной группе с "Порту", "Олимпиакосом и "Марселем". "Челси" предстоит сыграть с бывшей командой своего голкипера Эдуара Менди "Ренном", а также победителем Лиги Европы "Севильей" и "Краснодаром".
Наконец, "Манчестер Юнайтед" сразится с финалистом прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов ПСЖ, а также с "РБ Лейпциг" и "Башакшехиром".
Добавим, групповой этап Лиги Чемпионов стартует 20-21 октября и продлится до 8-9 декабря.
Группа A: "Бавария" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Ред Булл" (Австрия), "Локомотив" (Россия).
Группа B: "Реал" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Интер" (Италия), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия).
Группа C: "Порту" (Португалия), "Манчестер Сити" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Марсель" (Франция).
Группа D: "Ливерпуль" (Англия), "Аякс" (Голландия), "Аталанта" (Италия), "Мидтьюлланд" (Дания).
Группа E: "Севилья" (Испания), "Челси" (Англия), "Краснодар" (Россия), "Ренн" (Франция).
Группа F: "Зенит" (Россия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лацио" (Италия), "Брюгге "(Бельгия).
Группа G: "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Динамо" (Киев, Украина), "Ференцварош" (Венгрия).
Группа H: ПСЖ (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Истанбул Башакшехир" (Турция).
01.10.2020 19:25
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Последние комментарии:
Левандовскииииии
Абсолютно заслуженно
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Где ска казахстанские клубы?? Когда эти глиномесы начнут норм выступать, чтоб к нам в Астану третьи составы гранд приехали
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ливерпулю неплохо, можно будет поатаковать всласть, интересные матчи с аяксом и аталантой намечаются.
еще бы грамотно силы рассчитать, чтоб обеспечить себе выход в плов, ротируя состав
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мю из группы не выйдет))
сити как всегда лафа
у Челси средненькая группа, з севильей зарубимся за 1 место, ренн и краснодар не соперники
у лузерки сложная группа, вот щас посмотрим как они выйдут, в прошлом сезоне с трудом просочились в 1\8, с аталантой интересные зарубы должны быть
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Все 4 английские команды должны выходить в 1/8
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лучшая футболистка прошлого сезона - пенс.
Кто-то удивлен? Пенсы лучшие во всем!)
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Юве vs Пута - интересно будет
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горлому горловой у насекомого учиться делать.
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Найс жребий. В Киев приедут Месси и Роналду, давно такогг не было
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Бля у хуити каждый раз группа все слабее и слабее.
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у Челси и Ливерпуля вообще группы уровня ЛЕ. Вывески полная куета.
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Аякс и Аталанта - отлично. Стильные команды
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https://ibb.co/FgqJR5s
моя жеребьевка группового этапа ЛЧ была круче.
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у всех англов группы более, чем проходный.
КРоме пынальдышей, этим удачи в ЛЕ)
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