Чилуэлл рассказал о роли Лэмпарда и Коула в его переходе в "Челси"

Защитник Бен Чилуэлл рассказал, как персоны Фрэнка Лэмпарда и Эшли Коула повлияли на его решение перейти из "Лестера" в "Челси".

Будучи мальчишкой, Чилуэлл наблюдал за блестящей игрой Лэмпарда за "Челси", поэтому Бен не смог устоять, когда ранее в это трансферное окно его кумир позвал его на "Стэмфорд Бридж".



"Я привык следить за сборной Англии во время международных пауз, когда был моложе, и мне было более чем приятно наблюдать за ним".



"Тогда в сборной было много отличных игроков, включая босса, и я никогда не мог подумать, что в будущем буду играть за него!"



"Мне было приятно наблюдать за его игрой, он был отличным футболистом и, естественно, сыграл важную роль в моем переходе сюда. Это была возможность поиграть у того, кто был моим идолом, за кем я следил и кого уважал, когда рос", — цитирует Чилуэлла Sky Sports.



Еще одним важным фактором для 23-летнего Чилуэлла при выборе клуба был его предшественник на позиции левого защитника Эшли Коул.



"Помимо разговоров с главным тренером, большим фактором для меня стал Эшли Коул. Я видел его карьеру здесь, и я хочу повторить это".



"Пример того, кто с таким успехом выступал за "Челси" и сборную Англии, был важен для меня".



"Разговаривая со своим агентом, я попросил организовать для меня встречу с Эшли Коулом, чтобы я смог познакомиться с ним и узнать его мысли насчет "Челси" и насчет того, как он добился такого успеха здесь".



"Сколько бы лет я здесь ни провел, я собираюсь работать как можно упорнее, чтобы повторить его достижения здесь", — добавил Чилуэлл.