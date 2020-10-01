"Тоттенхэм" не получит Шкриниара

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио сообщил, что его клуб не продаст защитника Милана Шкриниара в "Тоттенхэм".

В прошлом месяце появились слухи, что "Тоттенхэм" начал переговоры о приобретении Шкриниара, надеясь заменить с помощью игрока сборной Словакии покинувшего клуб свободным агентом Яна Вертонгена.



Также Милана, оцениваемого в 45 миллионов фунтов, сватали в "Фулхэм", однако Аузилио исключает уход ключевого игрока.



"Шкриниар? Повторюсь, у нас был контакт с "Тоттенхэмом", но мы еще раз сообщили им, что игрок не продается. Кроме того, мы не получали каких-либо определенных предложений", — заявил Аузилио Sky in Italy.



Также босс "Интера" остудил слухи насчет приобретения защитника "Челси" Маркоса Алонсо.



"Окно скоро закрывается. В количественном отношении у нас порядок, хотя уход некоторых игроков еще будет подтвержден. В данный момент мы не ожидаем новичков", — добавил Аузилио.