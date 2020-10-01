30 игроков вызваны в сборную Англи

Доминик Калверт-Левин Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена 30 игроков, вызванных на матчи против Уэльса, Бельгии и Дании.

Как и ожидалось, после греческих приключений в расположение национальной команды возвращается защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр, а вот его одноклубник Мейсон Гринвуд и представляющий "Манчестер Сити" Фил Фоден вызов не получили в наказание за инцидент в отеле сборной в Рейкьявике в прошлом месяце.

Естественно, Саутгейт не мог проигнорировать нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина, который забил уже восемь голов в этом сезоне, включая пять в рамках Премьер-Лиги.

Также приглашение заслужили Эйнсли Мэйтланд-Найлс с Букайо Сака из "Арсенала" и Харви Барнс из "Лестера". После травм вернулись Бен Чилуэлл и Джордан Хендерсон.

Добавим, товарищеский матч со сборной Уэльса англичане проведут 8 октября. Затем 11 и 14 числа подопечные Саутгейта сыграют с Бельгией и Данией в рамках Лиги Наций. Все три поединка пройдут на "Уэмбли".

Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Уэльса, Бельгии и Дании

Голкиперы: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли").

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес (оба — "Ливерпуль"), Бен Чилуэлл ("Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Майкл Кин ("Эвертон"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Букайо Сака (оба — "Арсенал"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Киран Триппьер ("Атлетико"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон"), Харри Уинкс ("Тоттенхэм").

Нападающие: Тэмми Абрахэм ("Челси"), Харви Барнс ("Лестер"), Доминик Калверт-Левин ("Эвертон"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Данни Ингс ("Саутгемптон"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джейдон Санчо (дортмундская "Боруссия"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").


Метки сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2020 17:00

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  1. royal-arsenal 01.10.2020 17:52 # royal-arsenal
    Сака и Найлз заслужили

    и напомните, почему лучшего бомбардира Варди не вызывают? закончил карьеру уже в сборной?

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  2. kukuruzzo 01.10.2020 17:31 # kukuruzzo
    Калверт-Левин топчик

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