30 игроков вызваны в сборную Англи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена 30 игроков, вызванных на матчи против Уэльса, Бельгии и Дании.

Как и ожидалось, после греческих приключений в расположение национальной команды возвращается защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр, а вот его одноклубник Мейсон Гринвуд и представляющий "Манчестер Сити" Фил Фоден вызов не получили в наказание за инцидент в отеле сборной в Рейкьявике в прошлом месяце.



Естественно, Саутгейт не мог проигнорировать нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина, который забил уже восемь голов в этом сезоне, включая пять в рамках Премьер-Лиги.



Также приглашение заслужили Эйнсли Мэйтланд-Найлс с Букайо Сака из "Арсенала" и Харви Барнс из "Лестера". После травм вернулись Бен Чилуэлл и Джордан Хендерсон.



Добавим, товарищеский матч со сборной Уэльса англичане проведут 8 октября. Затем 11 и 14 числа подопечные Саутгейта сыграют с Бельгией и Данией в рамках Лиги Наций. Все три поединка пройдут на "Уэмбли".



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Уэльса, Бельгии и Дании



Голкиперы: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли").



Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес (оба — "Ливерпуль"), Бен Чилуэлл ("Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Майкл Кин ("Эвертон"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Букайо Сака (оба — "Арсенал"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Киран Триппьер ("Атлетико"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити").



Полузащитники: Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон"), Харри Уинкс ("Тоттенхэм").



Нападающие: Тэмми Абрахэм ("Челси"), Харви Барнс ("Лестер"), Доминик Калверт-Левин ("Эвертон"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Данни Ингс ("Саутгемптон"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джейдон Санчо (дортмундская "Боруссия"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").