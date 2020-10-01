Гвардиола больше не ожидает приобретений

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не ожидает, что его клуб купит кого-либо еще в остатке трансферного окна.

Согласно слухам, Гвардиола все еще надеется обзавестись левым защитником до дедлайна 5 октября, однако сегодня Хосе дал понять, что купленный у "Бенфики" за 65 миллионов фунтов Рубен Диаш станет его последним новичком в это окно.



"Думаю, это все. Хотя я не знаю — возможно, кто-нибудь захочет уйти. Поэтому давайте подождем и посмотрим".



"Я практически уверен, что Рубен будет невероятным игроком для этого клуба в следующие пять, шесть, сем лет. Мы знаем, каким характером он обладает".



"В четверг он начинает тренироваться с нами, и мы постараемся как можно скорее подготовить его для участия в матчах", — цитирует Гвардиолу The Independent.