Сульшер ответил агенту Ван де Бека

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил на претензии агента Донни Ван де Бека.

После своего перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов Ван де Бек отметился лишь двумя появлениями на замену в рамках Премьер-Лиги.



Эта ситуация sвызвала недовольство у агента Шака Сварта, однако Сульшер уверяет, что голландскому полузащитнику не придется жаловаться на дефицит игрового времени в этом сезоне.



"Мы знаем, как много матчей нам предстоит играть, и ему отводится важная роль в этом".



"В каждом матче, в котором он принял участие, он проявил свое мастерство. Он так умно двигается, играет просто, но эффективно, его игра — высокого качества. Он стучится в дверь", — цитирует Сульшера The Independent.