Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" получил отказ насчет Федерико Кьезы. Маркос Алонсо рвется в "Интер". "Ньюкасл" близок к покупке Даниэле Ругани. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо просит своих агентов сделать все возможное, чтобы организовать трансфер в "Манчестер Юнайтед". (The Sun)



"Юнайтед" сделал запрос насчет вингера "Фиорентины" Федерико Кьезы, но в ответ услышал отказ. (The Telegraph)



Нападающий "Реала" Лука Йович хочет перейти в "Юнайтед", несмотря на интерес "Интера" и "Ромы". (Daily Star)



"Юнайтед" рассматривает предложение "Ромы" о покупке защитника Криса Смоллинга в размере 10.9 млн. фунтов плюс 2.7 млн. фунтов в виде бонусов. (Daily Mail)



"Юнайтед" на 80 процентов согласовал приобретение полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса. (Sport1)



Мэйтланд-Найлс не интересен "Юнайтед". (Manchester Evening News)



"Арсенал" собирается отправить полузащитника Маттео Гендузи в аренду в "Марсель". (Telefoot)



Защитник "Челси" Маркос Алонсо хочет перейти к главному тренеру "Интера" Антонио Конте. (The Times)



"Челси" не удается найти клуб, готовый выложить 5 млн. фунтов за сезон аренды Кепы Аррисабалаги и полностью взять на себя зарплату голкипера в 150 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



"Вест Хэм" отклонит любое предложение "Челси" по полузащитнику Деклану Райсу. (Evening Standard)



"Ливерпуль" примет предложение "Шеффилд Юнайтед" в 23 млн. фунтов по нападающему Риану Брюстеру. (The Sun)



"Тоттенхэм" обсуждает покупку нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика за 25 млн. фунтов. (The Sun)



Нападающий "Далянь Про" Саломон Рондон заинтересован в возвращении в "Ньюкасл". (The Guardian)



"Ньюкасл" близок к приобретению защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, которым также интересовались "Фулхэм", "Вест Хэм" и "Севилья". (Football Italia)



"Брюгге" отказался продать полузащитника Ханса Ванакена в "Вест Хэм" за 13 млн. фунтов. (Sky Sports)



Другое



В это трансферное окно клубы топ-5 европейских лиг потратили 2.5 млрд. фунтов на новых игроков, причем 1 млрд. фунтов приходится на Премьер-Лигу. (The Guardian)



Инвестор из Испании договорился о покупке "Уигана". Выйдя из под внешней администрации, клуб Лиги Один избежит снятия 15 очков. (Sky Sports)



Игроки Премьер-Лиги собираются запустить кампанию "усынови клуб", дабы помочь выжить полупрофессиональным клубам. (The Times)



Экс-полузащитник "Челси" Эден Азар может пропустить матч сборной Бельгии против Англии в октябре из-за очередной травмы. (The Independent)