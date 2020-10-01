У "Юнайтед" есть четыре альтернативы Санчо

У "Манчестер Юнайтед" есть четыре альтернативы вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.

Отчаявшись заполучить Санчо, свою цель номер один на это трансферное окно, "Юнайтед" приступил к активной работе над шорт-листом альтернативных вариантов по усилению передней линии.



По информации Sky Sports, в список "красных дьяволов" входят Усман Дембеле из "Барселоны", Лука Йович из "Реал", Исмаила Сарр из "Уотфорда", а также находящийся без клуба Эдинсон Кавани.



Пока что полузащитник Донни Ван де Бек остается единственным приобретением "Юнайтед" в это окно. "Дьяволы" потратили меньше всех среди "большой шестерки" Премьер-Лиги, за исключением "Арсенала".