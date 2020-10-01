У "Юнайтед" есть четыре альтернативы Санчо

Эдинсон Кавани У "Манчестер Юнайтед" есть четыре альтернативы вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.

Отчаявшись заполучить Санчо, свою цель номер один на это трансферное окно, "Юнайтед" приступил к активной работе над шорт-листом альтернативных вариантов по усилению передней линии.

По информации Sky Sports, в список "красных дьяволов" входят Усман Дембеле из "Барселоны", Лука Йович из "Реал", Исмаила Сарр из "Уотфорда", а также находящийся без клуба Эдинсон Кавани.

Пока что полузащитник Донни Ван де Бек остается единственным приобретением "Юнайтед" в это окно. "Дьяволы" потратили меньше всех среди "большой шестерки" Премьер-Лиги, за исключением "Арсенала".


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2020 13:00

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  1. ryuest 01.10.2020 13:31 # ryuest
    А нужен центральный защитник типа Аке, юркий к Магваэру.

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  2. sexan 01.10.2020 13:18 # sexan
    Кавани же вроде как с Реалом договорился? Дембеле вообще из лазарета не вылезает. Йович ваще стал пустым местом после трансера. А вот Сарр - не плохой вариант. Ман Ю - не Уотфорд, так глядишь и выйдет на новый уровень.

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  3. danyar 01.10.2020 13:17 # danyar
    классный игрок

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