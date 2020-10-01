У "Юнайтед" есть четыре альтернативы Санчо
У "Манчестер Юнайтед" есть четыре альтернативы вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.
Отчаявшись заполучить Санчо, свою цель номер один на это трансферное окно, "Юнайтед" приступил к активной работе над шорт-листом альтернативных вариантов по усилению передней линии.
По информации Sky Sports, в список "красных дьяволов" входят Усман Дембеле из "Барселоны", Лука Йович из "Реал", Исмаила Сарр из "Уотфорда", а также находящийся без клуба Эдинсон Кавани.
Пока что полузащитник Донни Ван де Бек остается единственным приобретением "Юнайтед" в это окно. "Дьяволы" потратили меньше всех среди "большой шестерки" Премьер-Лиги, за исключением "Арсенала".
01.10.2020 13:00
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А нужен центральный защитник типа Аке, юркий к Магваэру.
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Кавани же вроде как с Реалом договорился? Дембеле вообще из лазарета не вылезает. Йович ваще стал пустым местом после трансера. А вот Сарр - не плохой вариант. Ман Ю - не Уотфорд, так глядишь и выйдет на новый уровень.
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классный игрок
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