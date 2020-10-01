Невилл больше не верит в чемпионство "Сити"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что уже после трех туров изменил свое мнение насчет команды, которая выиграет Премьер-Лигу.

До старта сезона Невилл ожидал, что "Манчестер Сити" отреагирует на упущенный в прошлой кампании титул и сразу возьмет резвый старт.



Однако на деле "Сити" уже успел проиграть один матч, тогда как "Ливерпуль" идет со 100-процентным результатом. Гари восхищается тем, как команда Юргена Клоппа сохраняет мотивацию после чемпионства и теперь ожидает, что титул задержится на "Энфилде".



"Я отдавал предпочтение "Манчестер Сити" до старта сезона, когда нас просили дать свои прогнозы. Я просто исходил из того, что они должны отреагировать. Я ожидал, что они будут активнее на трансферном рынке, но позади всего три матча, и я собираюсь изменить свой прогноз".



"Дело не в воскресном матче. Конечно, я был на "Этихад" и видел, как "Лестер" победил "Сити" со счетом 5:2. Но на меня просто под впечатлением от "Ливерпуля" — даже если судить по их первому матчу против "Лидса", когда они не показали своего лучшего футбола, и некоторые говорили, что они были неряшливы".



"То был сумасшедший матч, и если ты берешь верх в такого рода матчах, не показывая своего лучшего футбола, это кое о чем говорит".



"Кроме того, после того матча они купили двух игроков, они отправились на "Стэмфорд Бридж" к "Челси" и справились с задачей. Они принимали дома "Арсенал", другую команду из верхней части таблицы, и снова справились с задачей".



"Когда я вижу прилежность "Ливерпуля" в матче против "Арсенала" и вижу прилежность "Манчестер Сити", то это разный уровень. И Пепу Гвардиоле нужно с этим что-нибудь сделать", — цитирует Невилла Sky Sports.