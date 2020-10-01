"Маккаби" извинился перед Кейном

Харри Кейн "Маккаби" из Хайфы принес официальные извинения Харри Кейну после оскорбительного видео одного из своих игроков в адрес нападающего "Тоттенхэма".

Напомним, в четверг вечером "Тоттенхэм" примет на своем поле "Маккаби", и победитель этого матча получит путевку в групповой этап Лиги Европы.

В предыдущем квалификационном раунде Лиги Европы "Маккаби" обыграл "Ростов", и после того матча полузащитник израильской команды Мухаммед Абу Фани на видео, снятом одним из его партнеров, выкрикнул ругательство насчет Кейна, утверждая, что место Харри у него на половом органе.

На пресс-конференции в Лондоне исполнительный директор "Маккаби" Ассаф Бен-Дов принес свои извинения "Тоттенхэму" и Кейну, а также упрекнул Абу Фани.

Насчет этого инцидента высказался и главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо, который явно не упустит такую возможность для мотивации своих игроков.

"Это забавное видео, которое снял их игрок насчет нас, — единственное, что мои игроки знают насчет "Маккаби", — цитирует Моуриньо Evening Standard.


Метки Кейн, Лига Европы, Маккаби Хайфа, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1358

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  1. kukuruzzo 01.10.2020 12:01 # kukuruzzo
    Мамкоёб страшный, может и не шутит

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  2. vyrentz 01.10.2020 11:35 # vyrentz
    Кейн не понял о чем вообще речь, но, на вяский случай, обиделся, что в очередной раз гол записали не на него.

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  3. suddenly 01.10.2020 11:17 # suddenly
    "Это забавное видео, которое снял их игрок насчет нас, — единственное, что мои игроки знают насчет "Маккаби", — цитирует Моуриньо Evening Standard.

    Тролль не теряет хватки :)

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  4. liverbro 01.10.2020 11:16 # liverbro
    Пздц опозорились

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  5. sexan 01.10.2020 11:09 # sexan
    Уебан какой то этот Фани.

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