"Маккаби" извинился перед Кейном
"Маккаби" из Хайфы принес официальные извинения Харри Кейну после оскорбительного видео одного из своих игроков в адрес нападающего "Тоттенхэма".
Напомним, в четверг вечером "Тоттенхэм" примет на своем поле "Маккаби", и победитель этого матча получит путевку в групповой этап Лиги Европы.
В предыдущем квалификационном раунде Лиги Европы "Маккаби" обыграл "Ростов", и после того матча полузащитник израильской команды Мухаммед Абу Фани на видео, снятом одним из его партнеров, выкрикнул ругательство насчет Кейна, утверждая, что место Харри у него на половом органе.
На пресс-конференции в Лондоне исполнительный директор "Маккаби" Ассаф Бен-Дов принес свои извинения "Тоттенхэму" и Кейну, а также упрекнул Абу Фани.
Насчет этого инцидента высказался и главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо, который явно не упустит такую возможность для мотивации своих игроков.
"Это забавное видео, которое снял их игрок насчет нас, — единственное, что мои игроки знают насчет "Маккаби", — цитирует Моуриньо Evening Standard.
Maccabi Haifa d-mid Mohammed Abu Fani is feeling— Vote. No exceptions. (@soccer_rabbi) September 24, 2020
* confident *
about his team's upcoming Europa League match, against Tottenham Hotspur
"Harry Kane is on my ****."
cc: @richardterry85
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01.10.2020 11:00
Просмотров: 1358
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Последние комментарии:
Мамкоёб страшный, может и не шутит
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Кейн не понял о чем вообще речь, но, на вяский случай, обиделся, что в очередной раз гол записали не на него.
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"Это забавное видео, которое снял их игрок насчет нас, — единственное, что мои игроки знают насчет "Маккаби", — цитирует Моуриньо Evening Standard.
Тролль не теряет хватки :)
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Пздц опозорились
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Уебан какой то этот Фани.
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