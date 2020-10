"Маккаби" извинился перед Кейном

"Маккаби" из Хайфы принес официальные извинения Харри Кейну после оскорбительного видео одного из своих игроков в адрес нападающего "Тоттенхэма".

Напомним, в четверг вечером "Тоттенхэм" примет на своем поле "Маккаби", и победитель этого матча получит путевку в групповой этап Лиги Европы.



В предыдущем квалификационном раунде Лиги Европы "Маккаби" обыграл "Ростов", и после того матча полузащитник израильской команды Мухаммед Абу Фани на видео, снятом одним из его партнеров, выкрикнул ругательство насчет Кейна, утверждая, что место Харри у него на половом органе.



На пресс-конференции в Лондоне исполнительный директор "Маккаби" Ассаф Бен-Дов принес свои извинения "Тоттенхэму" и Кейну, а также упрекнул Абу Фани.



Насчет этого инцидента высказался и главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо, который явно не упустит такую возможность для мотивации своих игроков.



"Это забавное видео, которое снял их игрок насчет нас, — единственное, что мои игроки знают насчет "Маккаби", — цитирует Моуриньо Evening Standard.





