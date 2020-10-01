"Челси" поставил ультиматум перед Рюдигером
"Челси" поставил ультиматум перед Антонио Рюдигером и требует от того продлить свой контракт перед уходом в аренду.
Рюдигер не сыграл ни минуты за "Челси" в новом сезоне и, по слухам, отчаянно хочет покинуть "Стэмфорд Бридж" до закрытия трансферного окна.
В услугах 27-летнего игрока сборной Германии заинтересованы "Тоттенхэм", "Вест Хэм", а также несколько европейских клубов, включая ПСЖ.
В данный момент Рюдигер может рассчитывать лишь на аренду в другом клубе, однако "Челси" не хочет мириться с тем, что по возвращении в конце сезона у Антонио останется только 12 месяцев по контракту.
В связи с этим, как утверждает Daily Mirror, "Челси" поставил ультиматум перед Рюдигером. Либо защитник продлевает свой контракт и свободно уходит в аренду, либо проведет сезон в резерве, потому что в планы главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда он не входит.
01.10.2020 10:00
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Последние комментарии:
Сук, поорать норм новость.
Работаешь ты такой в конторе, например, бухгалтером. Директор такой приходит и говорит тебе: Олег, завтра ты будешь работать с фирмой "А", а с фирмой "Б" больше не будешь. А Олег такой: не, хочу с фирмой "Б", и не буду с "А". И директор такой: тогда писдуй-ка ты накуй, Олег.
У Рюди контракт и он не хочет играть.
А пошел бы ты куй, Антон Рюдигер!
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Rudi bumaye
Rudi bumaye
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изи загнобили
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значит не подходит, марина купит нового топаря
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