"Челси" поставил ультиматум перед Антонио Рюдигером и требует от того продлить свой контракт перед уходом в аренду.

Рюдигер не сыграл ни минуты за "Челси" в новом сезоне и, по слухам, отчаянно хочет покинуть "Стэмфорд Бридж" до закрытия трансферного окна.



В услугах 27-летнего игрока сборной Германии заинтересованы "Тоттенхэм", "Вест Хэм", а также несколько европейских клубов, включая ПСЖ.



В данный момент Рюдигер может рассчитывать лишь на аренду в другом клубе, однако "Челси" не хочет мириться с тем, что по возвращении в конце сезона у Антонио останется только 12 месяцев по контракту.



В связи с этим, как утверждает Daily Mirror, "Челси" поставил ультиматум перед Рюдигером. Либо защитник продлевает свой контракт и свободно уходит в аренду, либо проведет сезон в резерве, потому что в планы главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда он не входит.