"Челси" поставил ультиматум перед Рюдигером

Антонио Рюдигер "Челси" поставил ультиматум перед Антонио Рюдигером и требует от того продлить свой контракт перед уходом в аренду.

Рюдигер не сыграл ни минуты за "Челси" в новом сезоне и, по слухам, отчаянно хочет покинуть "Стэмфорд Бридж" до закрытия трансферного окна.

В услугах 27-летнего игрока сборной Германии заинтересованы "Тоттенхэм", "Вест Хэм", а также несколько европейских клубов, включая ПСЖ.

В данный момент Рюдигер может рассчитывать лишь на аренду в другом клубе, однако "Челси" не хочет мириться с тем, что по возвращении в конце сезона у Антонио останется только 12 месяцев по контракту.

В связи с этим, как утверждает Daily Mirror, "Челси" поставил ультиматум перед Рюдигером. Либо защитник продлевает свой контракт и свободно уходит в аренду, либо проведет сезон в резерве, потому что в планы главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда он не входит.


Метки Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2020 10:00

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  1. sellman 01.10.2020 10:21 # sellman
    Сук, поорать норм новость.
    Работаешь ты такой в конторе, например, бухгалтером. Директор такой приходит и говорит тебе: Олег, завтра ты будешь работать с фирмой "А", а с фирмой "Б" больше не будешь. А Олег такой: не, хочу с фирмой "Б", и не буду с "А". И директор такой: тогда писдуй-ка ты накуй, Олег.

    У Рюди контракт и он не хочет играть.
    А пошел бы ты куй, Антон Рюдигер!

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  2. shakur 01.10.2020 10:09 # shakur
    Rudi bumaye
    Rudi bumaye

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  3. lexa-arsenal 01.10.2020 10:06 # lexa-arsenal
    изи загнобили

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  4. goal 01.10.2020 10:03 # goal
    значит не подходит, марина купит нового топаря

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