"Сити" придется заплатить 23 млн. фунтов за Тальяфико

"Манчестер Сити" придется выложить 23 миллиона фунтов для приобретения защитника "Аякса" Нколаса Тальяфико.

Ранее в это трансферное окно "горожане" потратили более 100 млн. фунтов на Натана Аке и Рубена Диаша. Теперь главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола хочет укрепить левый фланг обороны.



Sky Sports подтверждает, что со стороны "Сити" существует интерес к Тальяфико, которого также связывали с переходом в "Челси" и "Лестер".



По информации Daily Mail, клуб с "Этихад" пока не контактировал с коллегами из Амстердама, но уже осведомлен, что 28-летний аргентинец будет стоить около 23 млн. фунтов.



В любом случае трансфер Николаса зависит от того, освободит ли ему свое место в "Сити" Александр Зинченко. Гвардиола открыт к расставанию с 23-летним украинцем, но тот прежде уже несколько раз отказывался уходить из клуба.