"Юнайтед" начал переговоры по Дембеле

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Барселоной" об аренде вингера Усмана Дембеле.

"Юнайтед" установил контакт насчет Дембеле после того, как дортмундская "Боруссия" вновь дала понять, что не будет рассматривать предложения по Джейдону Санчо менее 120 миллионов евро (109 млн. фунтов).



"Барселона" не прочь расстаться с Дембеле, который после своего перехода из упомянутой "Боруссии" в 2017 году отметился лишь 52 появлениями в старте в рамках Ла Лиги, но предпочитает продажу Усмана, дабы высвободить средства для своего главного тренера Рональда Кумана на укрепление состава.



Однако постоянный трансфер Дембеле — не в интересах "Юнайтед". "Красные дьяволы" лишь готовы взять 23-летнего француза в простую аренду или в аренду с опцией выкупа, сообщает The Guardian.



Даже если "Барселона" согласится, "Юнайтед" придется попотеть, чтобы убедить Дембеле отправиться в Англию. Усман настроен остаться в "Барселоне", несмотря на тот факт, что за три года на "Ноу Камп" так и не стал основным игроком.



Ранее в это трансферное окно свои запросы насчет Дембеле также сделали "Ливерпуль" и "Ювентус", однако Усман не пожелал обсуждать смену клуба.