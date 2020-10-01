"Тоттенхэм" близок к подписанию Карлоса Винисиуса

Поиски нападающего на роль дублера для Харри Кейна привели "Тоттенхэм" к Карлосу Винисиусу из "Бенфики".

На протяжении последних недель главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо излучал уверенность насчет того, что клуб найдет ему еще одного нападающего. За это время с переездом в Северный Лондон связывали многих форвардов, включая Аркадиуша Милика из "Наполи".



Однако сейчас стало понятно, что "Тоттенхэм" остановил свой выбор на Винисиусе, которого "Бенфика" приобрела у "Наполи" за 15 миллионов фунтов лишь год назад.



25-летний бразилец, способный сыграть как флангового нападающего, так и центрального, наколотил 24 гола в прошлом сезоне, чем привлек внимание таких клубов, как "Ювентус", "Интер", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Вулверхэмптон".



Как сообщает BBC, "Тоттенхэм" собирается взять Карлоса в аренду на этот сезон с опцией выкупа за 45 млн. евро (41 млн. фунтов).