Эдуар Менди. Мастер "клин-шитов" для "Челси"

"Челси" в своем настойчивом желании укрепить последний рубеж сделал ставку на Эдуара Менди из "Ренна". Вратарь, чья надежная игра позволила французскому клубу впервые пробиться в Лигу чемпионов, обошелся "синим" в 22 миллиона фунтов.

Менди — распространенная фамилия в современном французском футболе. Что интересно, в основном ее обладатели тяготеют к оборонительным действиям, а с недавних пор в "команде Менди" появился и весьма недурственный голкипер. Всегда было удивительно осознавать тот факт, что среди множества Менди в чемпионате Франции не было родственников, но недавно французские журналисты все же нашли родственные связи между Эдуаром Менди и защитником "Реала" Ферланом Менди — они оказались двоюродными братьями.



Как и Ферлан, Эдуар начинал свою карьеру в "Гавре", но его путь в большой футбол был намного более извилистым. Дело в том, что Эдуар только тренировался с "Гавром" неофициально, не попадая в заявку команды и поигрывая за скромный "Мунисипаль". А затем и вовсе ушел в клуб третьего французского дивизиона "Шербург".



Теперь Менди считается одним из самых качественных кадров в Лиге 1, но на ранней стадии карьеры он несколько раз оставался без клуба и в такие периоды вряд ли мечтал о том, что когда-нибудь окажется в "Челси". В "Гавре" в то время на первых ролях в молодежном секторе был голкипер Закария Буше, поигравший на всех уровнях в молодежных сборных Франции, а Менди, хоть и был значительно выше Буше, считался тренерами знаменитой академии менее перспективным. Сейчас Буше — голкипер греческого "Ариса".



Менди: "И хотя по выходным я играл за другую команду поблизости, всю неделю я тренировался с "Гавром". У меня было отличное образование. Когда люди слышат "Гавр", они тут же говорят себе: "Там хорошие голкиперы". Но я знаю хороших вратарей, которым нет места даже в четвертом дивизионе. Самое сложное для меня в "Гавре" — когда объявляли заявку на игру в пятницу. Я не попадал в нее, так как официально не числился в клубе. Это было очень тяжело".



"У каждого свой путь — после многих лет в "Гавре" я подписал свой первый профессиональный контракт с "Шербургом" в 19 лет, и там дела у меня шли хорошо. Потом у меня был вариант с Англией, но этого не случилось. Я снова стал безработным, но я верил в себя. Мой путь занял немного больше времени, чем планировалось, но он позволил мне взглянуть на многие вещи в перспективе. Возможно, именно поэтому я быстро адаптировался к Лиге 1, когда попал туда с "Реймсом".



Впрочем, после "Шербурга" у Эдуара Менди все же был опыт пребывания в большом клубе — ему посчастливилось попасть на контракт в "Марсель" и занять там вакансию третьего голкипера за спиной Стива Манданда и Йоана Пеле.



Менди: "В "Марселе" я оказался во многом случайно — я был без работы, когда тренер их резервного состава позвонил мне и предложил контракт. Им нужен был молодой голкипер, которого можно будет интегрировать в первую команду, а меня он знал по "Шербургу". Я колебался между двумя клубами четвертого дивизиона и с радостью ухватился за этот вариант".



"Это был невероятный опыт для меня. Там я увидел, что было важным. Я видел игроков с действительно отличной карьерой, с которыми мог играть и прогрессировать. Когда я оказался там, то осознал — у меня все получится. Я не чувствовал себя неполноценным и мне было куда расти. Я тренировался с Манданда, Пеле и Флорианом Эскалесом. Манданда — пример для каждого голкипера в Лиге 1. Я многому у него научился — как управлять защитой, к примеру".



Дебютировать в профессиональном футболе Менди сумел только через три месяца после наступления 24-летия, когда он попал в клуб Лиги 2 "Реймс". В августе 2016 года он заменил Йоханна Каррассо после того, как тот был удален в игре с "Амьеном", при счете 1:1. К тому времени Эдуар уже вымахал до впечатляющих 198 см, и болельщики "Реймса" были поражены ростом нового голкипера. Еще больше они были поражены тем, что Менди не пропустил в игре с "Амьеном", а затем сыграл на ноль трижды в семи следующих матчах. В начале сезона 2017/18 уже Менди был основным голкипером "Реймса".



Подписание Менди было проницательным решением главного тренера "Реймса" Давида Гуйона, и в следующем сезоне клуб смог завоевать путевку в Лигу 1 с долговязым темнокожим голкипером. Возможно, для кого-то главными звездами команды были Жордан Сибатчу и Пабло Чаваррия, забившие на двоих 31 гол, но с другой стороны им повезло с тем, что они играли не против Менди, а в одной команде с ним. Другим нападающим Лиги Два повезло не так сильно, и они все вместе забили в ворота Эдуара всего 24 гола, а в 18 из 34 матчей чемпионата Менди не пропускал вовсе.



Когда "Реймс" вернулся в Лигу 1, многие поддерживали команду, игравшую в финалах Кубка чемпионов 1956 и 1959 годов, но большинство экспертов считали, что "Реймс" быстро вернется в Лигу 2. Но Менди начал свой первый сезон на высшем уровне с девяти "клин-шитов" в 15- матчах, чем заслужил в итоге титул Игрока Года в "Реймсе" и попадание в список претендентов на звание лучшего голкипера Лиги 1. Французские журналисты шутили, что у Эдуара "клин-шитов" больше, чем чистых простыней в отеле "Хилтон".



Менди: "По качеству ударов Лига 1 — на две головы выше второго и третьего дивизионов. Я не говорю, что в Лиге 2 игроки бьют по воротам ради статистики, но там намного меньше качества с точки зрения точности и подготовленности ударов. В Лиге 1 я столкнулся с тем, что форварды имеют более высокие технические характеристики. Да и "мертвых" мячей тут значительно больше. Но именно в таком режиме голкипер быстрее прогрессирует — развивается выдержка, концентрация, дисциплинированность".



Менди понимал, что у него уже не так много времени для продвижения карьеры, и когда на горизонте возник вариант с "Ренном", согласился на переход. В августе прошлого года бретонцы завоевали путевку в Лигу Европы, благодаря победе в Кубке Франции, но в чемпионате заняли лишь 10-е место, так как пропустили 52 гола — больше всех в Лиге 1, кроме "Нима". Чешский вратарь Томаш Кубек отправился в немецкий "Аугсбург", а ему на смену пришел Менди. Хоть он и был подписан как будущий первый номер, Эдуару пришлось некоторое время ждать своего шанса, а затем он пропустил несколько матчей из-за сломанного пальца.



Но его дебют, безусловно, оправдал все ожидания. Менди совершал сейв за сейвом в матче со "Страсбуром" и даже отразил пенальти в матче, который команда Жульена Стефана выиграл со счетом 2:0. Это был первый из девяти "клин-шитов" Менди в 24 матчах чемпионата за "Ренн". Когда соревнования в Лиге 1 были прерваны из-за коронавируса, бретонцы находились в зоне Лиги Чемпионов, в среднем набирая 1,79 очка за игру. Именно надежная игра Менди позволила "Ренну" забраться так высоко и совершить исторический прорыв в Лигу Чемпионов.



Как француз, родившийся в семье выходцев из двух африканских стран, Менди имел право играть за три сборные — Францию, Сенегал и Гвинею-Биссау. Вскоре после того, как Эдуар начал стабильно играть в "Реймсе", он получил вызов на товарищеские матчи Гвинеи-Биссау против португальских клубов "Белененсеш" и "Эшторил", а затем был приглашен на Кубок Африки-2017. Но в конечно итоге он все же отказался от варианта с Гвинеей-Биссау и стал играть за Сенегал.



"Я немного поспешил с рассмотрением возможности играть за Гвинею. У меня тогда был сложный личный период — я чуть не потерял отца из-за тяжелой болезни, а он как раз родом из Гвинеи-Биссау. Это решение должно было сделать его счастливым". Пять "сухих" матчей в сборной из восьми сыгранных, в том числе против Франции и Гвинеи-Биссау, убедительно доказывают, насколько сильно повезло Сенегалу.



Возможно, кому-то может показаться, что "Челси" купил сырого игрока, который провел всего два с половиной полноценных сезона на профессиональном возрасте к своим 28 годам. Но Эдуар Менди действительно зарекомендовал себя в Лиге 1 голкипером, который способен "делать разницу" для своего клуба. Его исключительные физические данные и огромное желание проявить себя на наивысшем уровне, куда он попал с запозданием, намекают на то, что Менди только начинает свой профессиональный путь в большом футболе, обладая при этом немалым опытом и характером, который помог ему не отчаяться в сложные периоды. И да — он настоящий мастер "клин-шитов", которых очень не хватало "Челси" в прошлом сезоне.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru