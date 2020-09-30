"Сити" и "Юнайтед" вышли в 1/4 финала Кубка Лиги

К числу четвертьфиналистов Кубка Лиги присоединились "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Выездную победу "Сити" над "Брайтоном" обеспечили первые два гола Рахима Стерлинга в этом сезоне. Также счет забитым мячам за свой новый клуб открыл Ферран Торрес — 0:3.



"Юнайтед" совершал выезд к "Брайтону", который в минувший уикенд изрядно повозил "красных дьяволов" по газону. На сей раз подопечные Оле Гуннара Сульшера не уступили по игре и отпраздновали победу 0:3 благодаря голам Скотта Мактоминея, Хуана Маты и Поля Погба.



Также 4-й раунд Кубка Лиги преодолели "Ньюкасл" и "Эвертона" Жеребьевка стадии 1/4 финала состоится в четверг вечером.



"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" — 0:3 (0:1)



Голы: Мактоминей 44, Мата 73, Погба 80.



"Брайтон": Стил, Берн, Данк, Уайт, Велтман, Моламби (Сандерс 81), Гросс, Бернардо, Джаханбакш (Мопе 50), Макаллистер, Дьекереш (Троссард 63).



"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Далот, Байи, Линделеф, Уильямс, Мактоминей, Фред (Лингард 81), Мата, Ван де Бек, Джеймс (Погба 69), Игало (Рэшфорд 69).



Предупреждения: Берн, Велтман — Линделеф.



"Бернли" — "Манчестер Сити" — 0:3 (0:1)



Голы: Стерлинг 35, 49, Торрес 65.



"Бернли": Пикок-Фаррелл, Лоутон (Бардсли 79), Лонг, Тарковски, Тэйлор, Макнил, Браунхилл, Вествуд, Питерс, Выдра (Вуд 45), Барнс (Бенсон 69).



"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер (Харвуд-Беллис 66), Фернандиньо, Лапорт, Менди, Родри (Аке 74), Де Брюйне (Бернарду Силва 64), Торрес, Махрез, Стерлинг, Палмер.



Предупреждения: Стерлинг, Бернарду Силва.



"Эвертон" — "Вест Хэм" — 4:1 (1:0)



Голы: Калверт-Левин 11, 78, 84, Ришарлисон 56 — Снодграсс 46.



"Ньюпорт" — "Ньюкасл" — 1:1 (1:0) победа "Ньюкасла" по пенальти — 5:4



Голы: Абрахэмс 5 — Шелви 87.