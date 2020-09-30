"Сити" и "Юнайтед" вышли в 1/4 финала Кубка Лиги

Манчестер Юнайтед К числу четвертьфиналистов Кубка Лиги присоединились "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Выездную победу "Сити" над "Брайтоном" обеспечили первые два гола Рахима Стерлинга в этом сезоне. Также счет забитым мячам за свой новый клуб открыл Ферран Торрес — 0:3.

"Юнайтед" совершал выезд к "Брайтону", который в минувший уикенд изрядно повозил "красных дьяволов" по газону. На сей раз подопечные Оле Гуннара Сульшера не уступили по игре и отпраздновали победу 0:3 благодаря голам Скотта Мактоминея, Хуана Маты и Поля Погба.

Также 4-й раунд Кубка Лиги преодолели "Ньюкасл" и "Эвертона" Жеребьевка стадии 1/4 финала состоится в четверг вечером.

"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" — 0:3 (0:1)

Голы: Мактоминей 44, Мата 73, Погба 80.

"Брайтон": Стил, Берн, Данк, Уайт, Велтман, Моламби (Сандерс 81), Гросс, Бернардо, Джаханбакш (Мопе 50), Макаллистер, Дьекереш (Троссард 63).

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Далот, Байи, Линделеф, Уильямс, Мактоминей, Фред (Лингард 81), Мата, Ван де Бек, Джеймс (Погба 69), Игало (Рэшфорд 69).

Предупреждения: Берн, Велтман — Линделеф.

"Бернли" — "Манчестер Сити" — 0:3 (0:1)

Голы: Стерлинг 35, 49, Торрес 65.

"Бернли": Пикок-Фаррелл, Лоутон (Бардсли 79), Лонг, Тарковски, Тэйлор, Макнил, Браунхилл, Вествуд, Питерс, Выдра (Вуд 45), Барнс (Бенсон 69).

"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер (Харвуд-Беллис 66), Фернандиньо, Лапорт, Менди, Родри (Аке 74), Де Брюйне (Бернарду Силва 64), Торрес, Махрез, Стерлинг, Палмер.

Предупреждения: Стерлинг, Бернарду Силва.

"Эвертон" — "Вест Хэм" — 4:1 (1:0)

Голы: Калверт-Левин 11, 78, 84, Ришарлисон 56 — Снодграсс 46.

"Ньюпорт" — "Ньюкасл" — 1:1 (1:0) победа "Ньюкасла" по пенальти — 5:4

Голы: Абрахэмс 5 — Шелви 87.


Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2020 23:35

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Последние комментарии:




  1. bootsman 01.10.2020 00:17 # bootsman
    Выездную победу "Сити" над "Брайтоном"...

    "Юнайтед" совершал выезд к "Брайтону"...

    Т.е. Брайтон два матча подряд против обоих Манчестеров сыграл? Михайло опять набутылился?

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  2. selta 01.10.2020 00:17 # selta
    Вообщем всем мочепивцам на заметку!
    5 «унылых» шедевров:
    Психо, КО2001, Заводной Апельсин, Сияние, Апокалипсис сегодня
    5 бодреньких ньюлайнов:
    Начало, Интерстеллар, Однажды в Голливуде, темный рыцарь2, Престиж
    5 Тарантинел:
    Омерзительная восьмерка, Крим Чтиво, Доказательство смерти, Бешенные псы, Убить Билла vol1.
    5 «банально-сюжетные» в стиле ограбления:
    Ограбление банка ( Брэд питт), город бога, большой куш, карты мани 2 ствола, счастливое число слевина.
    5 ниггерские камеди:
    пятница, не грози южному централу, очень страшное кино, малыш, борат.
    5 веселых азиатских:
    Бердман , ромео должен умереть, Врата дракона, городской охотник , Доспехи Бога
    5 белых камеди:
    Соседка, Догма, Д и Б наносят ответный удар, страх и ненависть в ЛВ, Большой Лебовски.
    5 ламповых камеди:
    Шоу трумана, Эд и телевизор, Гранд отель Будапешт, Брюс всемогущий, вечное сияние чистого разума.
    5 вестерна:
    Долларовая трилогия, Джанго освобожденный,Быстрый и мертвый.
    5 хоррора:
    Зеркала, крик, изгоняющий дьявола 1973, 6 демонов эмили роуз, техасская резня бензопилой.
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    Разрушитель, вспомнить все, звездный десант, Терминатор, Робокоп
    5- хитов:
    Т2, пианист, побег из шоушенка, форрест, зелёная миля
    5: рашн:
    Б,Б2 , Жмурки, Бумер, Супер бобровы
    5-СССР
    Чел с бульвара капуцинов, 17 мгновении весны, любовь и голуби, никулин витцин моргунов, Бунраку

    Источник: http://fapl.ru/posts/81264/?c=1#c7218911

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  3. electric 01.10.2020 00:13 # electric
    БАРОНЕССЫ!!!

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  4. mancityman 01.10.2020 00:00 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  5. grummer 30.09.2020 23:44 # grummer
    кажется, это сезон имени калверт-льюина

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  6. griezmann 30.09.2020 23:42 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  7. bezviz 30.09.2020 23:40 # bezviz
    лол, сосити основой играл))

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  8. kler 30.09.2020 23:40 # kler
    КОРОЛИ!!!

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