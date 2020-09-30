"Вулверхэмптон" заключил новый контракт со своим капитаном

Капитан "Вулверхэмптона" Конор Коуди заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до июня 2025.

О важности Коуди для "Вулверхэмптона" говорит тот факт, что с момента повышения "волков" в классе в 2018 году Конор сыграл каждую минуту каждого матча команды в Премьер-Лиге.



В прошлом сезоне 27-летний англичанин также вошел в символическую сборную Лиги Европы по версии УЕФА.



Предыдущий контракт Коуди, который начинал свою карьеру в "Ливерпуле", истекал только через три года, однако клуб с "Молинью" наградил ключевого центрального защитника новой сделкой.



Добавим, за пять лет в "Вулверхэмптоне" Коуди сыграл почти 250 матчей за клуб.