"Вулверхэмптон" заключил новый контракт со своим капитаном

Конор Коуди Капитан "Вулверхэмптона" Конор Коуди заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до июня 2025.

О важности Коуди для "Вулверхэмптона" говорит тот факт, что с момента повышения "волков" в классе в 2018 году Конор сыграл каждую минуту каждого матча команды в Премьер-Лиге.

В прошлом сезоне 27-летний англичанин также вошел в символическую сборную Лиги Европы по версии УЕФА.

Предыдущий контракт Коуди, который начинал свою карьеру в "Ливерпуле", истекал только через три года, однако клуб с "Молинью" наградил ключевого центрального защитника новой сделкой.

Добавим, за пять лет в "Вулверхэмптоне" Коуди сыграл почти 250 матчей за клуб.


Метки Вулверхэмптон, контракты, Коуди

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2020 23:00

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