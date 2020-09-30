"Эвертон" предложил 26 млн. фунтов за Годфри

Бен Годфри "Эвертон" предложил 26 миллионов фунтов за защитника "Норвича" Бена Годфри.

Как сообщает Sky Sports, мерсисайдский клуб готов сразу заплатить "канарейками" 20 млн. фунтов, еще 6 млн. фунтов предусмотрев в виде бонусов.

"Ириски" переключили свое внимание на Годфри после того, как отчаялись заполучить в аренду Фикайо Томори — "Челси" не спешит отпускать своего воспитанника за практикой ввиду обострившейся ситуации с Антонио Рюдигером.

В прошлом сезоне Годфри сыграл 30 матчей за "Норвич" в Премьер-Лиге, а в этом провел уже три поединка за "канареек" в рамках Чемпионшипа.

Отметим, что на согласование трансфера 22-летнего англичанина у "Эвертона" есть время не до 5 октября, а до 16 октября — в дополнительный период разрешены сделки только между клубами высшего дивизиона и Футбольной Лиги.


Метки Годфри, Норвич, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2020 22:00

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  1. noi39 30.09.2020 22:48 # noi39
    Смотрю, а Карло не хреново губу раскатал, видно серьёзно собрался подвинуть с насеста столичную мешкотару.

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