"Эвертон" предложил 26 млн. фунтов за Годфри
"Эвертон" предложил 26 миллионов фунтов за защитника "Норвича" Бена Годфри.
Как сообщает Sky Sports, мерсисайдский клуб готов сразу заплатить "канарейками" 20 млн. фунтов, еще 6 млн. фунтов предусмотрев в виде бонусов.
"Ириски" переключили свое внимание на Годфри после того, как отчаялись заполучить в аренду Фикайо Томори — "Челси" не спешит отпускать своего воспитанника за практикой ввиду обострившейся ситуации с Антонио Рюдигером.
В прошлом сезоне Годфри сыграл 30 матчей за "Норвич" в Премьер-Лиге, а в этом провел уже три поединка за "канареек" в рамках Чемпионшипа.
Отметим, что на согласование трансфера 22-летнего англичанина у "Эвертона" есть время не до 5 октября, а до 16 октября — в дополнительный период разрешены сделки только между клубами высшего дивизиона и Футбольной Лиги.
30.09.2020 22:00
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Смотрю, а Карло не хреново губу раскатал, видно серьёзно собрался подвинуть с насеста столичную мешкотару.
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