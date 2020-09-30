"Эвертон" предложил 26 млн. фунтов за Годфри

"Эвертон" предложил 26 миллионов фунтов за защитника "Норвича" Бена Годфри.

Как сообщает Sky Sports, мерсисайдский клуб готов сразу заплатить "канарейками" 20 млн. фунтов, еще 6 млн. фунтов предусмотрев в виде бонусов.



"Ириски" переключили свое внимание на Годфри после того, как отчаялись заполучить в аренду Фикайо Томори — "Челси" не спешит отпускать своего воспитанника за практикой ввиду обострившейся ситуации с Антонио Рюдигером.



В прошлом сезоне Годфри сыграл 30 матчей за "Норвич" в Премьер-Лиге, а в этом провел уже три поединка за "канареек" в рамках Чемпионшипа.



Отметим, что на согласование трансфера 22-летнего англичанина у "Эвертона" есть время не до 5 октября, а до 16 октября — в дополнительный период разрешены сделки только между клубами высшего дивизиона и Футбольной Лиги.